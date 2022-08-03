風水｜飯廳4大風水關鍵決定全家財運！裝修使用暖色調添陽氣聚財

很多人在買樓時會考慮風水，希望可以提升運勢和財運。



根據運勢命理網站《生肖運勢天天看》分析表示，家裡的飯廳風水是決定家運興旺的關鍵，要多加注意這四個飯廳風水知識，才能旺財旺福。（點圖放大了解👇👇👇）

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一、廚房、飯廳位置適宜

和飲食關係最緊密的，一個是廚房，一個是飯廳，因此廚房和飯廳之間必須要有間隔，不能將飯廳設置在廚房裡面，開放式廚房也盡量避免。如果飯廳和廚房之間無分隔，這樣廚房的油煙會飄到餐桌上，影響用餐環境，也會使廚房和飯廳的氣流混合交雜，導致家中財運不穩，難積累財富。

二、餐桌隨時擺放食物

可以在餐桌上擺放一些食物，例如水果、飲料、零食、乾果，這樣有助於催旺財氣，可以提升家中的財富運勢。但要記得擺放整齊，不能隨意亂放，要是把餐桌弄得一團糟，恐會破壞餐桌風水。此外，食物要擺放適量，不能放置過多，否則會縮小餐桌空間，造成不便。

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三、飯廳陰陽調和

飯廳不宜陰氣過重，應該要調節飯廳的風水，讓飯廳陰陽平衡。但飯廳的空間略偏陽即可，也不能陽氣過重，陽氣太旺了對人不好。建議可以用暖色調來裝潢飯廳，且飯廳照明要亮，這樣能增強陽氣，加強飯廳的能量，為飯廳聚集財富；也可以在飯廳的牆上，掛一些吉祥掛畫，增旺家中的福運。

四、專心進食

很多人都養成邊看電視邊吃飯的習慣，但這種行為從風水的角度來看是不好的。風水上忌諱吃飯時分心，邊吃飯邊做其他的事情，是對食物不敬，那麼福祿之神也就不會降臨。另外，邊吃飯邊看電視也對健康不好，因為看電視會分散人的注意力，長期下來會影響消化，所以專心進食對運勢和健康有幫助。

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