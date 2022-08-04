佩洛西訪台與《推背圖》42象不謀而合　18字疑暗示1女子真正意圖

【佩洛西／裴洛西／波洛西】美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，牽動美中台角力。PTT網友發現這起事件竟與「推背圖」第42象不謀而合，引發網路熱議。



【圖輯】佩洛西會引爆台海危機嗎？《推背圖》第42象神預言佩洛西訪台 18字疑暗示1女子真正意圖（點圖放大看專家如何解釋《推背圖》第42象👇👇👇）

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「推背圖」第42象讖曰：「美人自西來，朝中日漸安。長弓在地，危而不危。」頌曰：「西方女子琵琶仙，皎皎衣裳色更鮮。此時渾跡匿朝市，鬧亂君臣百萬般。」

台灣銘傳大學廣電系主任杜聖聰說，美國人從西部坐飛機過來，順利拉抬美國民主黨期中選舉的氣勢，大家的武器是拿來做做樣子，只拉弓，不射箭；美中台都需要一場「可以控制危機的小衝突」，危險只是外界覺得的，看起來很危險、但實際上並不危險。

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網友解讀，一位從西方而來的女子，朝中表面安寧，但實則暗流洶湧，時時刻刻都準備常弓打仗，但實際上並未真正到了要打仗的危險地步，這是一次不大不小的危機。

不少網友留言解讀：「美人自西來……美人是指美國嗎？」、「長弓正是阿帕契直昇機的配備」。不過，金聖嘆為此象註解：「此象疑一女子當國，服色尚白，大權獨攬，幾危社稷，發現或在卯年，此始亂之兆也」。另有網友解讀，這名女子起初隱藏野心，但最終大權獨攬，將國家搞得烏煙瘴氣。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】