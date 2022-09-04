為結婚生仔出軌女上司？港男：升職兼有生活費　網民斥：你唔好生

為了與女友結婚竟成為出軌借口？有港男於討論區發文表示，指自己與女友都年紀不輕了，雖然女友一直想結婚生仔，但礙於二人收入不多，他認為難以負荷育兒開支，故想到公司裏有位女經理非常喜歡他，若暗地裏跟她交往，即可升職兼有生活費，到時就有足夠金錢跟女友結婚生仔，樓主求教網民該如何決定。網民紛紛圍罵樓主是渣男，直斥他「想食兩家茶禮」，又指他有這種想法己經不適合生育，「生完出嚟應該都智商低」。



樓主表示公司有女經理一直十分喜歡他，若跟對方交往就可升職及獲得生活費，就能跟女友結婚生仔，猶疑該如何決定。（《夫妻的世界》劇照）

該港男於Dcard討論區以「唔知應該點做」為題發文，指自己跟女友已經交往了8年，且雙方年紀都不小了，雖然女友一直想結婚生育，但礙於雙方都沒有家底及賺得不多，「我搵得2萬幾，女朋友又2萬幾，結得婚嚟都唔夠錢生BB」。

樓主透露職場有1位女經理一直十分喜歡他，但他以已有女友而沒有接受對方，若暗地裏與經理交往，對方就會讓他升職及給予生活費，「咁我就夠錢同依家果個女朋友生BB結婚」。樓主承認這種想法很差勁，「對女朋友唔住」，所以發文詢問網民意見。

樓主表示公司有女經理一直十分喜歡他，若跟對方交往就可升職及獲得生活費，就能跟女友結婚生仔，猶疑該如何決定。（《大叔的愛》劇照）

網民都一致圍攻樓主，有人直斥樓主想法有矛盾「你愛佢，所以同第二個一齊兼攪嘢？唔好一邊做傷害你女朋友嘅嘢，一邊話你愛佢啦」。亦有網民狠批樓主不宜有下一代，「你有咁嘅諗法建議唔好生，生完出嚟應該都智商低」、「唔明啲人Po呢啲咁嘅文出嚟做咩，係想人支持佢做鴨，定係博畀人鬧」、「祝你兩頭唔到岸」。

網民諷刺地表示，「男人要事業第一，女人可以再搵」、「你ok女友ok，咁我覺得冇乜問題」，甚至有人質疑帖文只是虛構「膠文」，直指「醒啦，夠鐘起身翻學」、「假膠味濃，建議同晒全球一齊」。