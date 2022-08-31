媽媽游水發病臉朝下抽搐險溺斃　10歲兒救母片段曝光　獲讚小英雄

眼見親人處於生死存亡的危急關頭，成年人也未必能保持鎮定，但這名10歲男童就冷靜英勇地救媽媽一命。美國1名患有癲癇的女子在自家泳池游泳時突然病發，四肢失控抽搐，臉朝下淹於水中，險些溺斃。幸10歲兒子及時發現異樣，即時「帥氣俐落」地跳入池中，把媽媽托起令她面朝水面逃過死劫。事發片段曝光後瘋傳，各界都誇讚男童是小英雄，當地警方更特別頒發獎狀去嘉許他。



美國女子羅莉在泳池突然病發，四肢抽搐，臉朝下淹於水中，險些溺斃，幸10歲兒子及時救援才幸保性命。（「Lori Keeney」Facebook影片截圖）

綜合外媒報道，事發於8月5日清晨，住在美國奧克拉荷馬州的媽媽羅莉（Lori Keeney）與10歲兒子加文（Gavin Keeney）在自家游泳池暢泳享受「好天氣」。當加文離開泳池後，本身患有癲癇的羅莉突然病發，身體僵直四肢抽搐，臉部朝下淹沒於水中，險些溺斃。已經走到門廊的加文幸好聽到聲響，即時跑回去查看，正好見到媽媽「沉入水中」，他馬上跳入池中托起媽媽，讓她臉面朝上水面，避免了遇溺死亡的悲劇。

兒子救母驚險的一幕被現場的閉路電視拍下，羅莉事後把片段放在個人facebook，並表示這是「最糟糕的噩夢之一」。從影片可見，當時池中只餘下羅莉，她突然四肢痙攣抖動，在畫面右側隱約可見她拍水的動作。這時加文發現了媽媽有異樣，便急衝跑上扶梯然後跳入水中，把媽媽仰面托在自己小小的身板上，再奮力伸手拉池邊的扶梯。

羅莉獲救時嘴巴張開，上肢僵硬捲曲在胸前，雙腿筆直失控地擺動，全靠加文把她托出水面，才能逃過遇斃悲劇。加文本想把媽媽抱出泳池，但因力有不逮，只好把她靠在梯子上，自己一手托着媽媽，一手緊緊抓着梯子借力。

10歲童勇救媽媽的事發經過：

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在救援的過程中，家中的寵物狗也緊張地在旁狂吠，更爬上扶梯似想下水幫忙，且一直陪伴在旁。而羅莉的爸爸洛威（Stephen Lowe）就住在隔壁，因聽到急速的狗吠聲，趕忙跑來查看，然後把羅莉及加文抱出泳池。

羅莉事後表示幸好兒子及時發現，她只是喝了幾口水，「我被告知他（加文）沒有求救。我爸爸住在隔壁，聽到狗吠聲才衝過來查看。當時加文把我放在樓梯，保持我的頭在水面上」，中途加文因力量不足踉蹌了一下，但仍緊緊地托起媽媽。

羅莉指她本來很猶豫要不要分享這段影片，「我討厭別人看到我病發的樣子」，而且看到自己發作的樣子，以及兒子「被逼」看到媽媽病發的事都令她相當難受，加上怕受責備，因此發布影片對她來說「是非常非常困難的事」。但她真的很想感謝兒子來到她的世界，最終還是分享了影片，「有些人看了可能覺得很難受，但請看，『我的寶貝救了我一命！』」。

羅莉又稱呼兒子是她的「小英雄」，表示加文並非首次救自己一命，去年她因術後引起的吞咽困難，在家進食時不慎噎到，加文即時一邊用哈姆立克急救法嘗試幫她把食物吐出，一邊打電話請救護員幫忙。對於年僅10歲的兒子要經歷這些生死冒時刻，羅荊既自責又欣慰，「可憐我的孩子，必須學習處理我的健康問題，還能處理得這麼好」。

短短40秒的時間，加文有可能失去媽媽、悔疚一生，但他的冷靜英勇拯救了媽媽和自己。羅莉所擔心的責備沒有發生，網民都對她的病發表示出體諒，又讚揚加文「勇敢、帥氣」，認為他是媽媽的「守護天使」。當地警局在得知此事後，特別頒獎給「小英雄」，表揚加文勇敢救母。

（綜合）