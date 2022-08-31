全家確診要隔離　管理員唔信堅持入屋檢查冷氣　見1物件即被嚇走

本港確診人數仍然高企，很多人正居家隔離抗疫。有確診者發文分享，指近日被投訴冷氣機滴水，管理處派員前來檢查，但因全家確診而未能開門，惟對方誤以為是藉口而堅持入屋，最後要出示「紅碼」證明，管理員才急急腳離開。



有確診者指，近日被投訴冷氣機滴水，管理處派員前來檢查，但因全家確診而未能開門，惟對方誤以為是藉口而堅持入屋，最後要出示「紅碼」證明確診，才急急腳離開。（Gettyimages）

該確診網民在facebook觀塘區群組發帖，分享1件隔離期間的趣事，指近日被樓下住戶投訴冷氣機滴水，管理處人員上門拍門要求入屋檢查，樓主即向對方表示全家「中招」並正發燒，需要家居隔離，建議待病情好轉才聯絡技工維修。

可是職員卻以為只是藉口，堅持入屋，樓主隔着門跟對方理論，甚至拿出政府派發的物資包給他看，但職員仍然不相信。最終樓主用手機展示「紅碼」證明確診，職員隨即離去，「走都走唔切」。

政府防疫措施加設了新的「紅黃碼」系統以識別入境人士及確診者，「紅碼」適用於已上報確診人士。（資料圖片）

帖文引來2千多名網民讚好爆笑，指結局像卡通片的劇情，又稱「以為叫佢（管理處職員）喺門口等，即場示範撩鼻變雙紅線添」、「叫佢攞返支雙線快測返去留念」、「拎埋畀樓下住戶睇埋嘛」。不過有網民認為職員只是盡自己責任，「大廈管理員盡責好事嚟，到你用到佢哋就知好嘢」，亦有人質疑政府人員送抗疫物資時應會通知管理員，「佢應該知㗎喎」。

由8月12日起，政府防疫措施加設了新的「紅黃碼」系統以識別入境人士及確診者，「紅碼」適用於已上報確診人士，持有紅碼者需要配合政府的隔離要求，不能離開隔離地點，直至隔離完成後，紅碼會變成藍碼。