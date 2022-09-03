中大中西醫結合治療濕疹先導計劃　為病者作針對性治療｜附詳情

濕疹是臨床常見的炎症性皮膚病，其發病人群廣泛，且不分年齡、性別和地域，對患者生理、日常活動、社交、家庭等方面具有嚴重影響。



濕疹屬中醫學「濕瘡」、「浸淫瘡」、「血風瘡」等範疇，一般臨床表現如下：

1. 皮損特點：皮疹呈多形損害，包括﹕紅斑、丘疹、水疱、滲出糜爛。

2. 多發部位：皮疹可發生於任何部位，但以外露部位及屈側為多見，常對稱分佈。

3. 自覺症狀：常有劇烈痕癢。

4. 病程不等，常反覆發作，纏綿難癒。

5. 常見特定部位的濕疹有：耳部、手部、乳房、肛門、陰囊、臍窩、小腿等。

歷代中醫師對濕疹的病因病機提出過很多不同的見解。古代中醫師多認為其是外邪與體內臟腑功能失調共同致病，現代中醫師則偏於風濕熱三邪致病這一觀點。濕疹的發生外因多與風濕熱有關，內因多責之於脾虛有濕。急性、亞急性期以濕熱為主，其中又有熱重及濕重之分。熱重於濕者以紅斑、丘疹為主，兼見丘疱疹、水疱；濕重於熱者則以丘疱疹、水疱為主，並出現糜爛、滲液、兼見紅斑、丘疹。

慢性期以血虛風燥為主，皮疹表現為黯紅、粗糙、間有小丘疹、肥厚；皮膚表面紋理加深、增寬，形成許多菱形或多角形的皮紋等。通過中醫治療，患者身體體質一般都能得到改善，以致減低復發機會及頻率。

西醫認為濕疹的成因源於身體數個地方出現了問題﹕皮膚角質層作為身體表皮屏障的功能出現障礙以及患者自身免疫系統出現紊亂；而外在環境的刺激亦會惹起濕疹發作，例如轉季期間，因氣溫和濕度的轉變以致身體難以適應。如上面提及，濕疹形態種類繁多，不同年紀、不同位置、不同階段的濕疹也有不同形態。為更有效及系統性地管理濕疹病情，病人可於發病初期請專科醫生評估致敏原以針對治療目標，有效控制病情。

（Shuttlestock）

於治療濕疹上，中醫及西醫雖擔當著不同角色，兩者結合卻能相得益彰。因此，中西醫結合治療於改善濕疹患者病情、提高患者生活質量方面等起著重要的作用。每位濕疹患者的病情皆有不同，每個個案都需要醫生及中醫師在診斷後作出針對性及個人化的治療。

如果您正面對濕疹問題，誠意邀請您參加「中西醫結合治療濕疹先導計劃」，參加者將被安排先向皮膚科專科醫生見面諮詢，了解病情發展及治療方向，如有需要專科醫生會處方藥物或藥膏；其後，參加者將安排會見中醫師，中醫師會透過中醫四診（望、聞、問、切），辨別患者的病性病位，針對其個體差異制定治療方案及日常調護計劃，例如處方相應的內服中藥方劑，或配合針灸治療，結合中西兩個醫療系統所長，達致治療濕疹問題的最佳效果。

凡參與此計劃者，於首3個月內可以接受下列中西醫結合治療服務﹕



服務內容

收費

皮膚科專科醫生：病情評估及系統性治療建議 (不包括藥費 )$800

中醫診症連三劑內服中藥 $320

（*此中醫診症收費需持有指定皮膚科醫生發出的轉介信）

參加者亦可選擇只接受中醫內科診症連三劑中藥﹕$410/次

中西醫結合治療濕疹先導計劃詳情：



計劃日期：即日至14/11/2022

地點：沙田–—威爾斯親王醫院日間診療大樓4樓4L

灣仔 –—盧押道1號修頓大廈1樓B室

預約或查詢：2873 3100（沙田）/2873 3053（灣仔）/電郵：imc.info@cuhk.edu.hk

（預約時，請說明閣下欲參加「中西醫結合治療濕疹先導計劃」）。

作者簡介：



「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。



中西醫結合醫務中心網頁：按此

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）