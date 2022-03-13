胸部紅一片以為濕疹　直到乳頭凹陷先就醫　驚揭「乳癌吃到皮膚」

根據台灣衛生福利部國民健康署資料，2020年有2655名女性死於乳癌。



當地外科醫師江坤俊分享，曾經遇過一名個案確診乳癌，對方第一時間不敢置信，認為完全沒有家族病的她怎麼會罹患癌症？

進一步詢問，才知道是跟危險因子有關連……

冇家族病史原來唔等於非高危一族 即睇江坤俊分享嘅病例同誘發乳癌嘅9大危險因子▼▼▼

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先前節目《醫師好辣》整理誘發乳癌9大危險因子，分別是喝酒、家族病史、服用女性荷爾蒙5年以上、肥胖、愛吃高油脂食物、40歲以上、初經太早、沒有生育或太晚生，停經太晚。 江坤俊接著分享，曾經有一名女業務員前來就診，主訴左邊乳房一片紅，起初以為是老毛病濕疹，直到乳頭開始往下凹才察覺有異，因而前來醫院就診，隨即安排超音波、切片檢查確診為乳癌，皮膚泛紅主因是「乳癌吃到皮膚」，乳頭之所以凹陷是乳癌長在底下，拉扯韌帶，連帶乳頭一起往下拉：「根本就是乳癌非常明顯的徵兆！」

江坤俊提到，當時患者得知罹患乳癌非常錯愕，畢竟完全沒有家族病史，根本不覺得自己會罹患乳癌，後來才知道身為業務員的她，平常經常喝酒，加上體型微胖、10歲就來初經、沒有生育，乳癌9大因子就中了4個。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】