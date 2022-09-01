買$20雙併燒味飯　師傅1句話臨時加$5　食客打開中大伏：超級後悔

燒味飯大份又抵食，是不少打工仔的「糧尾救星」，不過要吃到高質燒味也要識揀。有網民早前於筲箕灣一家燒臘店購入1個價值20元的沙薑雞燒肉雙併飯盒，但師傅切好後卻要求多收5元，稱因切雞是以文昌雞所製。樓主用餐時才發現中伏，飯盒內只有3件切雞及4件燒肉混亂地鋪在飯上，不但賣相不吸引，連味道也難以下嚥，令他不禁狠斥該店出品「超級垃圾」。



有網民早前於筲箕灣一家燒臘店購入1個價值20元的沙薑雞燒肉雙併飯盒，但師傅切好後卻要求多收5元，稱因切雞是以文昌雞所製。（fb群組「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

該名網民日前於facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發文，指周一（29日）打算簡簡單單用膳，便在區內一燒臘店購買價值20元的「沙薑雞燒肉雙併飯」。不過當師傅準備好飯盒時，卻突然要求收款25元，「話因為是文昌雞」。

樓主未有與師傅爭拗，按要求付了25元，沒想到回家開餐才發現中伏。從他上載的相片可見，飯盒8成空間均放滿白飯，惟「主角」燒味只有7件，包括3件切雞及4件燒肉，但燒味猶如隨意放進飯面，而且燒肉更充滿脂肪，賣相極不吸引。

樓主直言未能吃完整個飯盒，形容「啲雞好嚡，燒肉全部肥豬膏，扒咗兩啖飯跟住無吃」。（fb群組「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

樓主直言未能吃完整個飯盒，形容「啲雞好嚡，燒肉全部肥豬膏，扒咗兩啖飯跟住無吃」。他狠批該燒味店出品「超級垃圾，好快執笠」，又稱後悔於該店買飯，「無下次」。

不少網民看過相片也認為樓主中了伏，「咁少肉，菜都無條，隔離$26份量多過佢啦」、「好似食剩咗，掉之前咁嘅樣」、「自毁招牌系列」、「俾人食咗兩啖咁」。亦有人認為，飯盒原本標價20元，付款時才突然加價，樓主有權放棄購買，「睇見盒飯咁濕碎，得兩嚿雞仲要收多五蚊？如果我係你即時唔要，就算話收返二十都係唔要即走人」。