$400台式火鍋店任食和牛餐中伏　上枱似超市廉價肥牛　店家咁解釋

和牛變肥牛，真的會吃到一肚氣！有港男在網上發文投訴，指到1間連鎖台式火鍋店用餐時，點了最高級的任食和牛套餐，價值368元，結帳時人均約400元，沒料上枱時「和牛」貨不對辦，形容質素如超市廉價肥牛般，令他大感失望。後來店家聯絡樓主跟進事件，聲稱當日「係同事拎錯咗牛肉畀我」，向他致歉及承諾全單退款。



餐牌上展示的和牛雪花均勻，與真實上枱的牛肉質素有落差。（FB「中伏飲食報料區」圖片）

該網民在facebook群組「中伏飲食報料區」發帖，指本周一（18日）到1間連鎖台式火鍋店用膳，選擇了每位368元、最高級別的和牛任食套餐，惟「和牛」送上枱後卻驚覺質素不似預期，與餐牌配圖有很大出入，「和，邊度和，無人識你啵，頭盤第一碟已經係咁樣」。當時樓主向店員查詢是否上菜有錯，但職員卻回覆稱「呢碟就係和牛」，令他不禁無奈道「想食嘅自己睇路啦……人均加埋一400蚊食肥牛咁」。

從上載照片可見，該盤「和牛」半肥半瘦，而非餐牌上顯示的雪花均勻，連網民都笑言「似煙肉多過和牛」、「係咪台式和牛」、「可能個『和』字係英文字『and』」。

不過，樓主昨日（22日）更新帖文交代情況，指店家已跟他聯絡，對方解釋當晚事情發生，是因有員工拿錯其他牛肉給他，向他致歉及承諾全單退款，又承諾會改善日後的食物及員工質素。樓主指負責聯絡的店員態度有禮貌及有誠意，故接受對方道歉，但婉拒全單退款的方案。