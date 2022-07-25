暗黑料理？阿媽預告整靚牛扒港女勁期待　一望發現2樣材料感中伏

有創意絕對值得欣賞，不過煮食時太有創意或許未必是好事，一不小心隨時意外炮製出暗黑料理。有港女近日發文，指媽媽早前「預告」已購入牛扒，打算為家人製作美味大餐，她收到消息本來非常期待，沒料當晚回家發現，媽媽竟將牛扒清蒸並加入薑蔥調味，令她大感中伏，笑言媽媽的「地獄廚神」稱號當之無愧。



有港女指媽媽早前「預告」已購入牛扒製作美味大餐，她收到消息本來非常期待，沒料當晚回家發現，媽媽竟將牛扒清蒸並加入薑蔥調味，令她大感中伏。（fb「Chef Chu’s廚房零失敗今晚煮好餸烘焙飲食放毒區」圖片）

「正所謂台上一分鐘，台下十年功」，要成為1名地獄廚神，相信必定經過一番努力，製作出多款暗黑料理才能配得上稱號。該名港女就在facebook群組分享，指自小已嚐盡媽媽「千其百趣嘅料理」，惟小時候科技未如現在發達，難以一一記錄，「細個窮冇相機，就算有都唔會浪費菲林」，不過長大後「終於可以將我媽咪嘅廚藝公諸於世，畀大家了解一個地獄廚神成功之路」。

港女指，早前收到媽媽電話問她何時回家吃飯，媽媽滿心歡喜地「預告」已購入牛扒，更自誇在家烹調能節省不少，「出面食個牛扒都四、五百蚊，自己整仲抵」。得知媽媽難得購入貴價食材，一心打算食大餐的她不禁興奮又期待，可是回家後看到牛扒賣相她才驚覺中伏。

原來當晚餐桌上出現了一碟清蒸薑蔥牛扒，從她上載的相片可見，肥瘦均勻的薄牛扒平鋪於碟上，以蔥段墊底清蒸，碟底還留有不少牛肉肉汁，而肉的表面更有數個圓孔，相信是媽媽以筷子戳進肉中確認熟度時留下。而媽媽對賣相很有要求，牛扒中央放了數塊已切好的薑片及少許蔥段點綴，非常講究。

港女看到與她幻想中截然不同的「牛扒」，不禁直接問媽媽「做乜咁整呀？」，但媽媽似乎不覺有問題，更沾沾自喜稱「咁先原汁原味」。（《寶寶大過天》劇照）

港女看到與她幻想中截然不同的「牛扒」，不禁直接問媽媽「做乜咁整呀？」，但媽媽似乎不覺有問題，更沾沾自喜稱「咁先原汁原味，好似啲燉牛肉咁呢，至衰唔記得買蔥，得嗰少少」。最終她只能無奈吃過晚餐，在心內默默為牛扒的「犧牲」感到可惜，不過她也指出，牛扒的味道並不差，「其實ok嘅，係少少韌、少少腥，有血水味，似蒸牛肉片嗰啲，阿哥話加榨菜會夾啲」。

帖文令網民紛紛笑翻，指媽媽的廚藝令人非常有親切感，「好清晰嘅筷子洞，啲阿媽測試食物熟唔熟」、「嗰攤血水先係精華，好補身」、「總有一啲地獄阿媽，佢哋又唔係完全唔識㗎喎，但總會將啲理論亂來運用」、「好羡慕你可以食媽媽煮嘅飯餸，就算係地獄料理都絕對係愛的原汁原味，睇到啲筷子印就眼濕濕，好掛住媽咪的住家菜」。

亦有不少網民直指家中兩老同樣是「地獄廚神」，笑言自己身經百戰，吃過不少暗黑料理才長大成人，「我媽以前會唔解凍塊牛扒，再走去飛水煎，我細個見到都呆一呆」、「勾起了我嘅恐佈回憶，清蒸煙肉，仲要係超多肥膏嘅煙肉」、「我試過買條鰻魚返屋企，我媽落薑蔥清蒸，所以我好明白你感受」。