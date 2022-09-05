風扇使用小貼士｜5個技巧發揮風扇最大威力　調較呢個角度更涼快

夏日炎炎家中必備電風扇，一來可以降溫，二來其電費開支相較冷氣為低。不過，原來電風扇有其使用技巧，只要懂得其擺放位置，立即可以令室內空間降溫變冷！想知道如何令家中風扇發揮最大威力？以下將會分享5個風扇使用方法，令大家可以不費吹灰之力，都能夠使家中在今個夏天變得涼颼颼！



將風扇擺放在鄰近窗邊或門邊位置使用，並打開窗開門，將外面空氣抽進室內，會更涼快。（Muji網站圖片）

電風扇使用技巧一： 盡量擺放在靠近門窗位置

大家可以將風扇擺放在鄰近窗邊或門邊位置使用，並打開窗開門，將外面空氣抽進室內，或是室內空氣抽出室外，自然做到空氣流通的效果，令家中溫度更涼快。

電風扇使用技巧二：向最長最直線方向吹

大家亦可以將風扇擺放於家中房間最長的直線盡頭，這樣便能夠以最快的方式能做到空氣循環，加速降溫效果。

電風扇使用技巧三：風扇宜對牆壁吹、勿直吹向人

我們在睡覺時體溫會慢慢下降，如果讓風扇直向人體吹，容易會引致感冒，所以建議大家在睡覺時將風扇對著牆壁吹，讓風吹在牆上反彈出來，以達到降溫效果。

將風扇調較至45度角向上吹，以便冷空氣吹上去，當冷熱空氣混合後自然可以降低室溫。（資料圖片）

電風扇使用技巧四：中午往外吹、夜晚往內吹

若大家想以室內降溫為目的，在中午時間可考慮將風扇對著打開窗口或門口吹，將室內熱風送出室外，就能加快降溫。不過，當清晨或夜晚時，室外空氣應較室內低，大家應將風扇放在窗邊對著室內吹送，有助涼風引入室內。

電風扇使用技巧五：往上吹

因應熱空氣上升而冷空氣向下沉的原理，熱力會積聚在天花位置。因此大家可以試試將風扇調較至45度角向上吹，以便冷空氣吹上去，當冷熱空氣混合後自然可以降低室溫。另外，風扇可以俯仰角度及擺動擺放，令送風範圍更廣、空氣更流通。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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