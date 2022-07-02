一定要瞓足8個鐘？台醫生破「睡眠5大謠言」　飲酒反而令人瞓唔好

睡眠困擾對於現代人而言，已然成為常見的情況。



許多人尋求醫療，就是希望能協助改善睡眠，而除了心理因素、疾病等影響，不少人可能是因為誤信迷思，才導致睡眠品質越來越糟。

台灣長春藤預防醫學健康管理醫生陳志陳志銜也列舉5大錯誤觀念，替大家矯正，並分享正確的睡眠知識。

瞓得多唔代表好 一個圖輯看清睡眠5大迷思（點圖放大閱讀）▼▼▼

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陳志銜提到，根據台灣睡眠醫學會調查，台灣每5人就有1人有睡眠困擾，甚至影響到白天生活，壓力、焦慮或疾病等因素，可能需要醫療協助，但排除這些原因，有些人恐怕是誤信了迷思而導致睡眠受干擾。

陳志銜指出，有些人以為「平日熬夜、假日補眠」就好，但沒那麼簡單。醫生說明，若不維持固定的生理時鐘、調整作息，越睡越累的情況不會改善，若需要調整，可藉由飯後午休時間，小睡10至20分鐘，相對於假日睡到中午的方式更佳，既不會干擾作息與生理時鐘，也能償還睡眠債，並提升下午的工作效率。

而晚上運動也讓部分人認為可幫助睡眠，陳志銜強調，「適當的運動」確實有助於緩解壓力、幫助睡眠，不過睡前運動會讓身體的核心體溫上升、加速血液循環並讓代謝變快，反而會讓人體的生理時鐘往後延遲，變得更難以入睡，因此，若想藉由這個方式改善睡眠品質，必須慎選運動強度和運動時間。

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不過，過去常有睡眠時間要達到8小時的觀念，陳志銜指出，睡多久其實並不是睡眠最重要的指標，重要的是良好的睡眠品質，且每個人對於睡眠需求量不盡相同，如果睡得很長，但總是覺得越睡越累，反而要小心是身體正在發出警訊。

陳志銜再提到，借助飲品幫助睡眠的方式也不乏使用。但以酒類來說，確實會讓人感到放鬆，所以喝完酒可能會想要睡覺，不過酒精的代謝物「乙醛」並不利於睡眠的維持，因此到了半夜，當酒精代謝完，反而會讓人異常清醒。更要注意，喝酒加安眠藥，會加重安眠藥的副作用，十分危險，並不會讓自己更好睡。

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另外，睡前喝熱牛奶則是「時間點」問題，因為牛奶含有睡眠荷爾蒙「褪黑激素」的色胺酸，但需要14至16小時轉換，因此陳志銜建議，最佳時間點是「早上喝」，才能有足夠時間轉換好褪黑激素。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】