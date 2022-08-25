貪！食客付款後遺八達通　女子扮拍卡10秒順手牽羊　網民：慣犯！

外出時一定要注意個人財物！有網民於facebook上載CCTV片段，指到長沙灣1間餐廳收銀位置埋單時，不慎將八達通卡遺於收款機上便離開。後方等候付款的女子看到後，同樣以八達通扮作拍卡，實則順手牽羊，偷竊過程僅約10秒。網民看過片段也嘩然，直指片中女子偷竊時自然又熟手，又估計她因看到事主八達通的餘額而萌生貪念，質疑她是慣犯。



有網民在餐廳不慎將八達通卡遺於收款機上便離開，後方等候付款的女子看到後，同樣以八達通扮作拍卡，實則順手牽羊，偷竊過程僅約10秒。（fb「長沙灣街坊」影片截圖）

該名慘被偷去八達通的網民於facebook群組上載相信為餐廳的閉路電視片段，顯示完整事發經過。片段顯示的日子為本周一（22日），事主指當日到長沙灣一間位於工廠大廈地下的茶餐廳用膳，以八達通付款後忘記取卡，不慎遺在收款機上便離開。

1名女子等候付款時看到遺在機上的八達通卡，不但沒有提醒職員，反而只望對方一眼，然後取出其八達通，一邊講電話，一面示意付款，並在拍卡過程中順手取走事主遺下的八達通卡，完成付款後更非常自然地將卡放進銀包內，整個過程僅約10秒。

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網民看過片段也嘩然，直指女子手勢自然又熟手，即使身在現場亦未必能察覺，「貪心嘅人真係好鬼核突㗎」、「個女嘅手勢擺明就知自己八達通無拎過出嚟，重扮晒擺返入去喎」、「咁熟手，係慣犯嚟」、「嘩，後生女，唔通見到你張八達通餘額，所以起咗貪念」、「佢有反轉張咭睇下有無樣（個人八達通），絕對有意偷」。樓主其後亦指已就事件報警，雖然「有片有證據」，但只能等待警方調查。