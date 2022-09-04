索過補習天后　呢5位女神竟全部係大學教授　最辣嗰個仲要係所長

大學生都懂！只要授課內容太過於無聊或是不感興趣，都會動了「翹課」念頭，不過若老師長得又美又帥，讓人願意留下來聽課的意願又會大大增加。為此，有名男網友在Dcard盤點出「全台5大美女教授」忍不住直呼真是顏值和實力並駕齊驅。



1、陳縕儂

任職學校：台大資訊工程學系、資訊網路與多媒體研究所副教授

學歷：卡內基美隆大學電腦科學暨語言資訊博士、台灣大學資訊工程研究所碩士、台灣大學資訊工程學系學士

「願意放棄百萬年薪」，陳縕儂曾說回母校教書是自己的目標，一躍成為2021年第十四屆台灣傑出女科學家獎新秀獎得主。

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2、鄭嘉文

任職學校：私立玄奘大學法律學系助理教授

學歷：中國文化大學法學博士、中國文化大學法學碩士

相較於其他上榜的美女教授，可能學歷上略為遜色，但原PO認為鄭嘉文外型可以說非常亮眼。

3、康庭瑜

任職學校：國立政治大學傳播學院副教授

學歷：牛津大學地理學博士、牛津大學社會學碩士、倫敦大學皇后瑪莉學院媒體法碩士、倫敦政經學院性別研究碩士、台灣大學社會所碩士、台灣大學法律學士

看到康庭瑜的學歷後，原PO直呼「根本碩士機器」甚至都還跨領域，可以說是充滿知性的新時代女性。

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4 、林亭汝

任職學校：交通大學科技管理研究所教授兼所長

學歷：英國劍橋大學管理博士、美國喬治華盛頓大學企管碩士、國立台灣大學國際企業系學士

由於林亭汝外相偏向歐美龐克風，與其他四人形象落差較差，但是光從學歷來看非常頂尖。

5、鄭鈺潔

任職學校：台北科技大學光電工程系副教授

學歷：西班牙巴塞理工大學、意大利佛羅倫斯大學之雙博士歐盟光子學位、中央大學光電系碩士、中央大學光電系學士

以學歷來說，鄭鈺潔曾擔任英特爾工程師，也是雙博士學霸，根本是顏值與實力相當。

「美女教授大評比」文章曝光後，吸引大學生熱議紛紛點名心中最正的美女教授，還有人開玩笑說「現在轉學不知道來不來得及？真的好想被她們教」、「她們的智商根本是頂尖中的頂尖，人生勝利組啊」、「雖然說顏值不能當飯吃，但是這些人還真不用靠顏值吃飯」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】