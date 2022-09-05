開學｜近視中三仔驚見全班同學戴眼鏡　港媽嘆：網課上太多傷視力

現今的小孩自小就接觸電子產品，沒有近視的小孩愈來愈稀有。有港媽於討論區發文慨嘆，疫情期間學生上太多網課加劇近視問題，指出讀男校的大兒子今年升中三，開學日回到課室發現全班25名同學都有戴眼鏡，原本之前班上有3至4名同學仍有正常視力，「結果都近視埋，全班都淪陷」。



有港媽於討論區發文慨嘆，疫情期間學生上太多網課加劇近視問題。（《魔幻之音》劇照）

該名港媽於「親子王國」以「開學日，全班同學都戴眼鏡」為題發文表示，「睇嚟網課上太多真係好傷視力」，她原以為大兒子500度近視已算很深，沒想到不少同學還深過大兒子。對於大兒子全班同學都戴眼鏡，她雖感驚訝，但亦猜測是巧合，「咁啱啲近視仔全部編埋同一班」，而且有部分同學近視度數較淺，只在上課看黑板時才戴眼鏡，「但如果好似我仔咁，500度近視+200度散光，就一定眼鏡全日不離身」。

她說，大兒子數年前曾試戴角膜矯形鏡片（俗稱OK鏡），但大兒子覺得戴着睡覺不舒服，「點都適應唔到」，影響睡眠質素，早上起床沒精神，「後來求我畀佢戴番眼鏡算，話會盡自己能力控制度數，最多唔再打機，既然講到咁，我都唔想再逼佢」，幸好這兩年來近視只加深了25度，不用換眼鏡，「大部分度數都係小學時代積落嘅」。她又提到，小兒子今年升讀小五，去年近視也加深，「原本仲以為佢起碼捱到升中學先」。

該名港媽指出，讀男校的大兒子今年升中三，開學日回到課室發現全班25名同學都有戴眼鏡。（《魔幻之音》劇照）

網民紛紛熱議造成近視的原因，「之前成日網課，唔近視都變近視」、「疫情下網課+無咩戶外活動出去望下遠嘢」、「幼稚園都要zoom」、「好多細個都係用電子奶嘴，加上幾年都zoom上堂，冇計」、「而家興電子奶嘴，將來眼鏡舖唔憂做」、「唔好打機，男仔好多沉迷打機，打到唔瞓覺」、「遺傳係緊要，識人兩個女初小就戴眼鏡，咪話玩手機，佢哋屋企電視都無，不過爸爸係好深近視的」。

有網民指出，「喺香港唔近視真係幾難，全班戴眼鏡，我估就算無戴眼鏡嗰個，都係因為夜晚戴OK鏡」、「我小朋友全部戴眼鏡返學，不過佢哋冇近視，係平光鏡，我費事佢哋唔覺意周圍掂，再掂眼睛感染而已」。