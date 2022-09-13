Last day接新公司通知話唔請　打工仔勁愁：而家講唔辭職有無用？

辭了職又想反口有如覆水難收，有打工仔日前發文，表示在現公司工作了數年，早前「騎牛搵馬」找了份新工，不過對方表示要在首日上班才與他簽約，他未有細想就欣然向現公司請辭。沒料到離職日前夕，新公司才聯絡他稱要取消聘請他，令他「兩頭唔到岸」，不知能否收回辭職信留在現公司工作。



有打工仔發文表示早前找到新工作，不過對方表示要在首日上班才與他簽約，於是他就向現公司請辭。沒料到離職日前夕，新公司才聯絡他稱要取消聘請他，令他「兩頭唔到岸」。（《原本以為只是手機掉了》劇照）

該名打工仔在香港討論區以「Last day前夕仲有無得反口唔辭職？」為題發文，稱在公司工作了幾年，有心轉換新環境，早前便開始寄求職信找工作。其中一間公司邀請他面試後，表示會聘請他，「仲已經傾好晒幾時可以入職，但合約嗰啲就到時第一日返工先簽」。他得悉喜訊，便馬上向原來的公司提出辭職，更認為反正以後也不會在這裏工作，所以「都無咩心機做嘢，好多都hea做畀佢」，又提前訂好散水餅，等待轉新工。

然而就在離職日前夕，樓主收到新公司的噩耗，「請我嗰間公司竟然打嚟同我講，因為佢哋公司一啲原因，唔請我啦」。樓主晴天霹靂，表示不曾想到新公司會「臨時甩底」，而且同事全都知道自己要離職的事，他不知如何是好，「而家同現公司講唔辭職住嘅話有無用啊？」。

帖文引來網民熱議，有網民認為樓主「太蠢」，「一日未簽約一日都未成事，咁快辭職係你自己蠢」、「簽咗約先辭職，就算簽咗都有可能甩底唔請，但起碼有份正式合約冇咁兒戲」。亦有人覺得樓主不應留在現有公司，應該繼續找工作，「都收咗你辭職信，老闆唔一定應承畀你復工」、「咁當初為乜要走，就算畀你留低，你覺得會點對你」、「都臨近last day 走人，唔諗住離職後再搵過工嘅方向？」。

有打工仔發文表示早前找到新工作，不過對方表示要在首日上班才與他簽約，於是他就向現公司請辭。沒料到離職日前夕，新公司才聯絡他稱要取消聘請他，令他「兩頭唔到岸」。（《她的私生活》劇照）

不過，有人就建議樓主如果真的想留下，可以嘗試與老闆商量，但成功機率取決於彼此關係，「你可以同老細講，我考慮後，吾（唔）捨得同事同呢份工，想繼續做」、「可以同公司商量，但你已經無主動權，佢以後會點對你都有可能」、「同老細關係好，走咗都可以返去。反之，做緊都可以炒你」。

有人就認為樓主最錯的是以為「辭咗職就大晒」，無心工作，因此覺得老闆「留人」的機率幾乎為零，「臨走就hea做，呢啲都係幾不必要嘅行為，人地有眼睇嘅，就如現在咁，你多少為自己想留返低設下了障礙」、「如果你辭咗職都認真做嘢就得，而家就應該無彎轉」。