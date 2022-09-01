透明人？打工仔返工半年零工作糧照出　上司辭職都唔知　網民：正

當辦公室透明人是好是壞？有打工仔在網上分享上班半年來上司和同事「當我透明」，自己的座位坐不近同部門同事，平日不獲分配工作但糧照出，就連上司離職他也是後知後覺，現時有新上司到任，也沒有同事介紹他認識。不過許多網民竟大表羨慕，「正，有糧出冇汗出」，甚至叫他可以「搵份工」，有網民則認為這可能和他坐得遠離同事有關，分享個人經驗指上班第2個月已難受得辭職。



有打工仔大呻上班半年被同事當作透明人，連上司辭職自己都是後知後覺。（示意圖／Getty Images）

打工仔投稿至facebook專頁「奴工處」，說不知為何上班半年上司和同事「當我透明，一直唔畀嘢我做但又一直出糧」。他解釋自己座位不靠近部門同事，「我上司原來上個月已辭職Last day咗，佢哋farewell佢，我都完全唔知」，現時已有新上司到任，但亦無同事介紹他給新上司認識。

不過，許多網民未猜疑「出事」原因，而是大表羨慕，「邊緣到不能再邊緣，正」、「勁，最高lv嘅透明人係炒人嘅時候連HR都唔記得有呢個人，繼續努力」，若果有天同事走清光，新同事又以為他是其他部門，「唔返工都冇人理，咁就正」。

網民認為如果坐得離同事太遠，連聯天建立關係的機會都沒有。（《辦公室的秘密新婚》劇照）

有類似經歷的網民就認為，這和坐得離同事太遠有關，他試過上班第一天就被流放到辦公室另一邊，「正確來講連得罪人嘅機會都無，日日都唔知自己可以做啲咩」、「第一日就唔知咩原因被人排外真係好難受」。另有網民試過返新工無安排座位予新同事，第一日上班已流放到另一組坐，「仲要兩星期好似遊牧民咁搬位」，去找上司談公事要行半個辦公室，「唔好話同同事培養感情，連搵個人搭吓訕都難」，樓主能做到上司離職都不知道已很厲害，他做到第2個月已經辭職。

有留言認為同類情況如果人工高當然無問題，但如果低應該要辭職，「建議搵多份工返，然後呢到透明返工」、「接freelance來做」。

（facebook專頁「奴工處」）