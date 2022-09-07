夫婦養4孩靠70歲爺爺做地盤交租　親友斥虐老　網紅律師道破問題

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位姊妹，問題不在壞媳婦、壞兒子、壞小姑身上，問題只有一個，就是沒錢。

公公70餘歲，如果身體許可，要工作賺錢、當義工、無所事事，其實都可以。當然，如果是建築業，又要到現場，確實比較辛苦，但這也是他的選擇，或許他就是做身體健康的，旁人不好說些什麼，所以這不會是重點。只是關鍵點來了，如果你們夫妻搬出去住，你們的房租是由誰來付？

自己沒錯吧？一家6口，跟公公分居，房租當然自己付。既然分居，那麼公公的房租，也是由他自己承擔，或是由你先生、他姐姐兩個人付，這應該也沒錯吧？

所以，小姑對你的抱怨，其實就可以很明確了。公公跟你們住一起，他得要支付房租，替你們省下了原本得要自己付的房租費用，讓你們可以把錢拿來照顧小孩。而且，原本公公可以不工作，讓你先生與小姑一起承擔他的開銷，但是，公公既然有工作，就不能跟你先生要生活費，於是你們又省了一筆錢，可以用來照顧小孩。從這個角度來看，因為跟公公住，所以你們一共省了兩筆費用，一筆是原本就要付的租金，現在有人付；另一筆是原本該給公公的扶養費，你們不用付，當然小姑也是。

這樣，你還會對於小姑的抱怨，百思不得其解嗎？

人妻與丈夫要養4名孩子，靠同住的70歲爺爺做地盤交租，卻被姑媽鬧他們虐老。（《親愛的備忘》劇照）

公公為什麼、有什麼義務幫你們付房租？當然，你可以說，因為反正他一個人住也要付，可是，一個人的租金，跟7個人的租金是不一樣的。如果他一個人住，不需要承擔這麼龐大的房租，或許他就不用在70餘歲的高齡，還得要建築業上班，可以每天在廟口跟同年齡的阿公下棋、聊天、罵政府，不是嗎？

從你們的角度來看，當然也沒錯，因為你們盡力了。你先生跟你，盡心在照顧4個孩子，讓他們可以得到比較好的教育、生活環境，錢也都花在這裡，而不是用在夫妻兩個人的享樂，所以也不能苛責你。唯一要說的，可能是，在生孩子之前，要考量自己的經濟能力，否則一晃眼，你跟先生的青春歲月，都會耗費在養育孩子身上，他們大了，你們老了，覺得人生好不公平，因為為了孩子，這20年，可能你們都無法過上好日子。

你們可能都沒錯，公公好心，希望能幫兒子分攤一點開銷，也可以一家人團聚在一起。你跟先生好心，希望可以就近照顧公公，公公既然還能賺錢，就讓他分攤房租，減輕生活壓力。小姑也好心，希望你們別讓爸爸這麼累。她當然不願意拿錢出來奉養爸爸，不是因為嫁出去了，而是因為，爸爸哪天真的不做事了，那你們就會有房租壓力，為什麼她得要給錢，幫你們付房租？

其實，你們沒有姑媳問題，只有錢不夠用的問題。這部分我沒辦法給你什麼好建議，只能跟你說，真要杜絕小姑抱怨，最好的方式就是房租自己付，至少不會讓人家覺得，你們讓老父親出去工作幫你們付房租。孩子是你們要生的，公公沒有義務為了你們的開銷龐大，還得要出去工作來支付房租，不是嗎？

既然是家人，就是盡量不要妖魔化對方。站在對方的立場想想，你會得到很多不同的觀點，人，都是自私的，你是，他也是，請別忘了這件事。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）