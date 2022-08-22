柬埔寨詐騙｜被騙者又笨又貪？　呂秋遠曾協助營救：勿譴責或嘲笑

文：呂秋遠 台灣律師

在《青春愛讀書》的節目裡，難得有機會跟高中生對談，我們討論的書籍是席拉赫（F. von Schirach）的《罪刑》。這本書是啟蒙我開始寫作的法律文學，有機會跟同學討論，當然是一件非常有意義的事情。

我們談到了「法官如何論斷一個人的罪」，這時候我想到了陸續向我求救的柬埔寨台灣人，或者是「如果有錢，我也可以很善良」這句話。席拉赫說，很少人會在一早起床就決定自己要犯罪，但是，往往不小心，就變成了被告。



網上的高薪招聘廣告滿佈詐騙陷阱。（YouTube@好棒Bump）

不然，詐騙宣導已經講了這麼多次，為什麼還會有人上當？家庭代工，需要測試信用、幫忙跟銀行貸款，需要累積信用、找工作求職，需要給帳戶密碼，難道這些人都不懷疑，可能會變成詐騙工具嗎？真的，就沒想這麼多。當有人跟我們這麼說，通常我們都會嗤之以鼻，最好你有這麼笨，明明就是貪，所以才會害死別人、搞死自己。不，人到了山窮水盡，或是覺得想要翻身，智商就會自動下降，這也就是詐騙集團趁虛而入的時候。

不要以為不會是自己。我們都只是運氣好，所以有機會可以站在岸上，嘲笑那些溺水的人而已。18歲，爸媽缺錢欠債，孩子想要賺錢，以為年薪百萬，那就去了。28歲，工作不如意，男友說，這個工作可以讓他們少奮鬥好幾年，那就去了。38歲，口袋裡從來沒有大鈔，薪水在月初就花完，反正台灣沒機會，乾脆放手一搏，反正沒什麼可以輸了。48歲，中年失業，要再度就業也不容易，沒錢，人家就是瞧不起你，橫豎孩子太太跟自己關係都很疏離，那就去吧！

貧窮不只會限制一個人的想像，也會讓一個人變成笨蛋，一心只想讓自己脫出貧困，但是忘記後面很多的陷阱，呂秋遠認為不要檢討受害人。（示意圖／Getty Images）

每個人去柬埔寨，都有他的理由，自己想像出來的理由，說服自己沒這麼笨的理由。這是不缺愛、不缺錢的人比較難想像的。當他們不小心掉進了地獄，我們應該譴責的，不就是引誘他們的魔鬼、折磨他們的惡鬼，怎麼會是嘲笑他們，為什麼人勸勸不聽、鬼牽一直去？就當時智商嚴重下降，沒想到自己憑什麼可以拿到這麼高的薪水，只想到可以換個環境賺點錢，衣錦還鄉過日子而已。

有沒有錢，或許某些人都可以保持善良。但是，當我們想到這些因為某些理由，所以到了柬埔寨「謀生致富」，卻不幸無法回來的人，不妨可以用比較寬容的角度去思考。貧窮不只會限制一個人的想像，也會讓一個人變成笨蛋，一心只想讓自己脫出貧困，但是忘記後面很多的陷阱。

當我們有幸沒有遇到這些事、這些窘境，而保持神智清明，感謝上天給我們這種幸運。因為你還守得住，不是因為你聰明，而是因為你的物質與心靈都不夠窮，還有拉得住你的人在身旁。

請不要譴責，或是嘲笑所有的被害人。