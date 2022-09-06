四川地震｜幼兒園老師們扔下碗筷衝向學童　震動一刻曝光賺人熱淚

四川甘孜州瀘定縣5日中午12時許發生6.8級地震，截至今日（6日）下午4時，地震已造成66人遇難，另有15人失蹤。網上流傳1段幼兒園閉路電視鏡頭拍下的影片，顯示一群老師正在吃飯，當地震發生一刻，她們立刻扔下碗筷狂奔到各房間，帶領正在午睡的孩子撤離，畫面令人動容，「看老師飛奔向孩子，忍不住熱淚盈眶」。



四川1間幼兒園閉路電視畫面顯示，一群老師正在吃飯，當地震發生一刻，她們立刻扔下碗筷狂奔到各房間，帶領正在午睡的孩子撤離。（影片截圖）

《新華社》微博昨日上載1段閉路電視畫面，地震發生時正值幼兒園學童午休時間，老師們則在手工室吃飯，突然感受到地震來襲，她們立即扔下手上的碗筷，狂奔上二樓到負責班別的房間，迅速但不忙亂地拍醒正在午睡的孩子，又抱他們下床，並帶領共270名孩子有秩序地撤離至學校空地，孩子們亦熟練的抱頭蹲下來，保護自己。

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影片上傳短短6小時已逾914萬次觀看，獲至少23萬個讚好，網民紛紛留言稱看得熱淚盈眶，「正在打菜（取飯）的老師，碗都沒來及放下就衝出去了，淚目」、「致敬平凡而偉大的普通幼師們」、「震動中衝向孩子們，她們沒有半點遲疑」、「第一時間不是逃命，而是回去救孩子」。

有網民則大讚孩子們都很聰明又守秩序，「孩子們抱頭蹲下熟練的太讓人心痛」、「小朋友真可愛，被叫醒了還要疊小被被」，又相信學校教得很好，看得出平日訓練有素。