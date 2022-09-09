最後願望｜5歲癌病女童人生倒數只想回家　機師出手義載悲中有暖

她最後願望是回家和兄弟姊妹吃薄餅。美國華盛頓州1名5歲患癌女童經歷年半治療後，醫生認為她已時日無多，停止再進行化療，小女孩的「最後願望」，是不希望餘下日子待在醫院，希望回家見兄弟姊妹，一家人一起吃薄餅。當地兒童癌病組織聯絡女童家鄉的地區群組，結果群組發文後民眾一呼百應想幫手，更有機師最終駕私人飛機義載女童回家度過最後時光，不少「谷友」及民眾去機場歡迎她回家。組織透露女童已回家面帶微笑吃薄餅，網民傷感地祝福女童將回歸天國，「我會祈禱愛就像毛毯一樣包裹着她們一家」。



美國5歲女童「Miss E」抗癌1年半，生命去到最後日子，她希望回家而不是待在醫院，最後得有心人駕飛機載回所住城市。（11alive新聞截圖）

這是個悲傷又溫暖的故事。美媒報道，美國兒童癌病組織西北內陸部門透露，1名居住華盛頓州斯波坎（Spokane）的5歲女童「Miss E」已抗癌1年半，原本要往返斯波坎和西雅圖治療，無奈已為絕症，日前他在休斯頓治療後，醫生已無能為力，不再讓女童接受化療，希望她短期內感覺會好點。

女童希望回家度過最後的日子，不希望再待在醫院。美國兒童癌病組織人員伍德富爾（Leslie Woodfull）說，「她想在爸爸的車上吃零食、想見兄弟姊妹、想吃薄餅」，她很快會被癌魔奪去性命，希望有人可以送她回家。

+ 7

組織聯繫斯波坎致力於地區慈善工作的facebook群組「Spokane Quaranteam」的管理員克拉克（Rick Clark），稱女童在德州接受治療，家人獲悉女童時間已相當有限，需要1架私人飛機送她回家，如乘坐商用飛機，中途停留會影響其身體狀況，希望持有私人飛機的網民出手援助。9月1日群組發帖文呼籲民眾幫手，當晚管理員稱已收到逾百人想幫手，例如有薄餅店老闆想請吃薄餅、多名護士想提供照顧及護理、多名機師想出手接載。

克拉克說，「如果她要去天堂，我們希望她被家人包圍」，發文70分鐘內，他已收到多名駕駛私人飛機的機師問女孩要去哪裡，更說已經準備好了，最終愛達荷州有心人庫姆斯（Dennis Combs）出手，他經營汽車經銷店、同時是名機師，持有私人噴射機及有超過40次類似接載經驗，慷慨稱不必為燃料籌錢，願義載女孩。

9月2日，當地不少民眾趕去機場歡迎女童回家，伍德富爾說女孩的兄弟姊妹都跑到去飛機附近，不停尖叫，很高興至親回家。女孩的媽媽有點緊張，女孩反而照顧其他人的感受，叫大家可以捉住她的手，不用害怕。女童下車後再有豪華私家車接送，就像真正的公主一樣。

+ 1

善心機師庫姆斯也在群組內發文，稱收到牧師朋友來電，指女童身患末期癌症，不久於人世，希望他送女童回家。他接觸女孩後，形容她是「上帝的小恩典」，惹人憐愛，能接載她的感覺奇妙，「我們一輩子都未必像她一樣，在5年內感動許多人」。他仍祈求發生奇蹟，「上帝保佑她」，但又認為奇蹟可能已經發生，女孩已用愛將大家凝聚在一起，祝她回到上帝的懷抱。

當地傳媒透露，女童下機當天已回家，和兄弟姊妹待在一起、坐爸爸的卡車，面帶微笑和家人享用薄餅。美國兒童癌病組織指，女孩即將離開這世界，會繼續教育並提高民眾對兒童癌症的關注。

不止於群組內的網民，事件廣傳後多名網民都祝福女孩好好度過最後的日子，心疼落淚指無法想像女孩和家人的感受，也驚訝當地人如此有愛，「我會祈禱愛就像毛毯一樣包裹着她們一家」。

（綜合）