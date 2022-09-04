人渣！冷血的士司機扯78歲婆婆落馬路再搶手機　熱心男阻止反捱撞

這還有人性嗎？美國1名78歲老婆婆電召當地的殘障服務的士，打算去做物理治療，但司機駛過停車地點後非但拒絕返回，反而到後座開門將婆婆扯落車，令她摔倒馬路上再取去其手機。有男途人見到事發情況，拍下罪證並上前制止，要求司機交還手機後，以肉身擋車阻止司機逃去，豈料司機踩油開車將他撞倒。

熱心男受傷後，仍優先將婆婆送院，又批評司機當時取走婆婆手機，阻止她致電求助的手法令人不安。警方仍正追捕該名司機，當地的士司機聯會批評司機做法是殘忍的犯罪行為，已要求當局撤銷其執照。



美國1名婆婆電召當地的殘障服務的士，司機錯過了落車地點，非但拒絕駛回頭，還拖婆婆落車並搶去其手機。（Twitter影片截圖）

事發於紐州布魯克林區街道，在附近工作的35歲男子哈拉瓦尼（Ezra Hala-Wani）看到1輛殘障服務「Access-A-Ride（AAR）」的士的司機，在路邊停車後，到後座將老婆婆硬扯下來，婆婆跌坐在馬路上，哈拉瓦尼立即拍片存證並走近救人。

哈拉瓦尼拍攝影片時，老婆婆已倒在地上，司機則拉住婆婆的腳，哈拉瓦尼走近阻止司機的行為，當得知婆婆的手機被搶去，他立即要求司機交還，但對方轉身想上車，哈拉瓦尼尾隨並以身擋車阻止司機離去，詎料司機竟一不做二不休踩油門撞人，撞及哈拉瓦尼後逃去無蹤。

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哈拉瓦尼事後向當地傳媒透露，自己的祖母在數月前離世，看到司機粗暴地對待長者的行為，他傷心得眼濕濕即上前阻止，當時婆婆大喊司機拿走了她的手機，用拐杖在地上抵抗司機，並求他報警。哈拉瓦尼要求司機歸還手機，而對方一交出就轉身上車。

哈拉瓦尼痛斥司機將婆婆拉下車後拿走手機，想將婆婆遺棄馬路，令她無法打電話給任何人求救，手法令人不安，一氣下他走到車前，以身攔阻制止司機逃去，司機卻照樣踩油撞人。哈拉瓦尼捱撞後翻身上引擎蓋再墮地，肩膀重摔撞在馬路上，但他仍優先打電話給AAR，叫該公司另派車輛送婆婆入院。事後他肩膀、手及臀部受傷，右臂要使用固定帶。

當地傳媒指，婆婆的兒子希恩（Thomas Shine ）稱媽媽仍需時康復，想向好心人道謝，而她事後仍感害怕及震驚，而司機仍未被捕，她害怕施暴者躲在附近。警方正調查這宗涉嫌虐老傷人案件，稱受害人表示被拖下車還遭搶手機，司機仍未落網。

美媒引述警方消息，婆婆當時召AAR的士前往做物理治療，婆婆發現司機駛過了下車地點約100呎，在另一個地方停了車。婆婆問司機可否繞一圈回去再讓她下車，卻引起司機不滿，2人發生爭執，司機便停車將她拉出車外。

紐約市的士和豪華轎車委員會（Taxi and Limousine Commission）發言人指，AAR正和警方合作進行調查。而紐約州的士司機聯會（The NYS Federation of Taxi Drivers ）發言人對影片感到震驚，形容片段畫面很殘忍、根本是犯罪行為，司機完全無同情及無尊重長者，並已確認司機是Mohamed Ahmed Elsakran，已要求立即暫停或撤銷其的士與豪華轎車駕駛執照。

Access-A-Ride（AAR）是紐約專為符合條件的殘障或有健康問題人士提供的公共交通服務，幫助難以獨自乘坐地鐵及其他公交工具的人士出行，亦是共享乘車項目，乘客可和其他人共乘。

（綜合）