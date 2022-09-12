孩子將快測當玩具玩　開心講1句令港媽超無奈　網民：好慘嘅童年

新冠病毒快測套裝並非玩具！家長們要小心留意年幼子女，避免他們亂玩。有港媽於討論區發文表示，日前發現孩子偷偷地開了幾盒快測套裝當玩具玩，她大聲喝止，孩子竟然開心地說「我都唔痛！」，她既生氣又無語，慨嘆「諗返起我哋細個，點會玩呢啲嘢，真係唔想小朋友嘅童年玩具竟然係快測包」。



有港媽於討論區發文表示，日前發現孩子偷偷地開了幾盒快測套裝當玩具玩。（Getty Images）

該名港媽於香港討論區以「小朋友當快測係玩具咁玩」為題發文，表示最近家裏的快測套裝用得很快，猜測因為孩子開學及老公上班要常做快測所致，怎料她日前終於發現快測用得特別快的真正原因，原來是孩子偷偷將快測套裝當玩具玩。

她指出，平日怕孩子「會插太入整親自己」，一般都會出手幫孩子做快測。有日她揭發孩子偷偷開了幾盒快測，自行插入鼻腔，遂立即喝止並問道「你做咁多個做咩！呢啲唔係用嚟玩㗎！整到個鼻損晒！」，沒想到孩子竟然開心地說「我都唔痛！」。她無奈指，其實孩子懂得自行做快測也是好事，似乎很有防疫意識，但同時亦擔憂「佢只係因為好玩而係咁做快測，我真係唔想佢覺得快測係件好玩嘅事」。

該名港媽慨嘆，「諗返起我哋細個，點會玩呢啲嘢，真係唔想小朋友嘅童年玩具竟然係快測包」。（《寶寶大過天》劇照）

不少網民看過帖文也慨嘆近年小孩於疫情下成長的苦況，「好慘嘅童年」、「如今嘅小孩，只有玩快測、玩手機、學鋼琴等靜態活動，其他動態玩意、朋友社交、課外活動等等，差不多已歸零，疫情影響人類非常深遠！」、「現代小朋友是可悲的，小小年紀要面對疫情，日日戴口罩，時時做快測」。

有網民提醒樓主應放好快測套裝，避免孩子拿到，並應教育不要亂玩快測，「其實好容易整親㗎，真係要睇住小朋友」、「唔想小朋友玩就放好啦，做父母都唔識放好啲嘢，生仔真係要考牌」、「同佢理性討論對與錯，鎖起快測包」、「你唔即時糾正佢就以為好玩，下次又繼續玩」。