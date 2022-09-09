宅在家20年！36歲單身女收租維生　姐勸搵工極抗拒：想維持現狀

靠收租維生一樣會遇到煩惱！台灣1名36歲單身女生日前發文，指她和姐姐共同繼承了2套物業，故每月分得1.6萬台幣（約4100港元）租金，另外還有家人兒時為她供完的保險，省吃節儉就能可靠這些收入維持生活，故多年來都沒有正職。近來同住的姐姐看不下去，鼓勵樓主找工作，惟樓主直認沒結婚生子的打算，也不想去上班，只想維持現時生活。有網民覺得她過得快樂就好，但也有不少熱心人對她提出就業建議，覺得可當培養興趣或識朋友，又提醒她能收租的物業始終是共同繼承，將來缺錢想轉賣時，亦的要看姊姊的意願，這樣下去她可能會變姊姊的負擔。



36歲的樓主沒有工作，靠收租維生，也不想改善現有生活。（《被愛妄想症》劇照）

樓主在facebook群組「匿名2公社」發文，稱現年36歲，與姐姐共同繼承1間市值300萬（約77萬港元）的套房及1500萬（約387萬港元）的「透天」（擁有整棟建築物業權）用來放租，她每月可分得1.6萬台幣（約4100港元）的租金，「一張儲蓄險繳完，每3年領20萬（約5.1萬港元）領到死」。

她多年來都和姐姐同住，姐姐有穩定工作20年，「但我沒有，什麼都不會，從16歲就靠着微薄的租金省吃儉用過生活」，她有時會出去打工1個月，但很快又開始懶，這輩子勞保（勞工保險）只保過差不多2年。姐姐現在覺得她不可以再這樣下去，擔心她未來不夠錢過活，便鼓勵她出去找工作。

樓主坦言有社交恐懼問題，也沒打算交男友結婚生子。（《被愛妄想症》劇照）

樓主覺得自己不算生活得墮落，有注重自己的體態和保養皮膚，自己的保障是13歲時父親投保的，早年買人壽保障較便宜，她和姐姐的人壽保險已供完、她的癌症保險又供完，「有新光失能險，雙實支，我有保險證照、壽險、產險都有」。她平日幾乎都是自己煮食，飲食開銷不大，每天最多2餐，「其實我不工作也能存到錢…」，1年會去旅行3次，「不然天天待在家真的會病」。她亦擔心很難找到工作，有時去當臨時工，大約1年就上班10天。

樓主坦言想維持現時生活，不想將時間用來上班，未來老了生病，可以再把物業賣走，也沒有打算結婚生子，「很有自知之明，我這年紀就是剩下的，我社交恐懼，基本只要是外人我都避而遠之，根本不想交什麼朋友和男朋友，這樣也不行嗎？」。

雖然有網民痛斥樓主在浪費自己人生，「標準的剩女，在下佩服」，見樓主列出了身高1.6米、重52公斤等資料，笑問她是否在徵友。不過，也有網民支持樓主自己過得快樂就好，「還不算廢」，又指她有固定收入，又教路她可以去工會買勞工保險，「36歲勞保兩年多，可以去工會保勞保，退休年紀到了，至少可以領一些錢」。

樓主和姐姐同住，有網民提醒將來姐姐嫁人或者不想賣物業，一樣會影響到她正常生活，鼓勵她重投社會。（《被愛妄想症》劇照）

許多熱心網民關心樓主狀況，提議她可以先試試工作再說，現時外賣員、油站、照護等行業都有職缺，宜從簡單、工時短的工作入手，試試賺錢「也可能當去做運動混時間，主要是能慢慢接觸人群」，上班多學一點也增添生活樂趣，「多接觸一點人被騙機率少點，即便是家財萬貫，也可能上一次當就萬債纏身，姐姐應該是好意的」。

有留言認為房產始終是共同繼承的，要轉賣時有難度，將來出現租不出或姐姐嫁人而姊夫不想同住時，又多一個麻煩問題，實際上她的財政有一部分要依靠姐姐，「那你要看姊姊肯讓你這樣多久了」，但姐姐鼓勵她一定是善意的。

（facebook群組「匿名2公社）