富翁孫女│女教師晨跑被綁架　慘成腐爛棄屍　安全地段遇害掀恐慌

美國兩孩之母、34歲幼稚園女教師伊麗莎（Eliza Fletcher）月初於清晨跑步時被人綁架，捉上1輛黑色私家車，之後被發現是知名富翁的孫女，為當地大型建材公司的繼承人。當地警方迅速拘捕綁架她的疑犯，但他拒絕透露受害人行蹤，至日前調查人員終於在其弟住所附近的1所空置公寓後方發現教師的遺體，現場傳出濃烈腐臭。警方仍在調查受害者死亡地點及死亡原因等細節，疑犯並不合作，未透露太多資訊。

事件令民眾人心惶惶，有家長團體指受害人被綁架的位置在他們眼中很安全，馬路對面「每盞燈」都有閉路電視，她卻仍然遇害。區內民眾將於受害人被綁架的地點舉辦一場名為「Let's Finish Liza's Run」跑步活動，以聲援其家人。美媒又指，疑犯早於2000年時曾因綁架知名律師而被判入獄多年，至2020年才獲釋。



美國幼稚園女教師Eliza Fletcher失蹤後被發現陳屍於一棟空置公寓外。（Shelby County Sheriff's Office／「SheLbyTNDSheriff」Twitter圖片）

據早前報道，伊麗莎在上周五（9月2日）清晨4點半左右在孟菲斯大學校園附近跑步時失蹤，當日早晨有民眾在中央街道發現伊麗沙的手機，並交給其家屬。她的丈夫報警，稱妻子如常晨跑後無回家，警方馬上翻查發現手機地點附近的閉路電視紀錄，發現有名男子在她跑步時接近，並將她捉上黑色私家車，停留4分鐘後駛離。

警方很快鎖定男子為38歲、在乾洗店工作的阿布斯頓（Cleotha Abston），他上周六已涉綁架罪被捕，綁架地點附近發現一雙鞋，上面有他的DNA，而他住址附近亦找到涉事黑色私家車。阿布斯頓見警方上門時一度想逃，被捕後亦拒透露伊麗莎下落。

事後家屬一度周圍張貼尋人啟事，兼願意出5萬美元酬金尋找她的下落。當地傳媒報道，伊麗莎是當地已故建材供應商巨頭「Orgill 」公司創辦人奧吉爾（Joseph Orgill III）的孫女，公司市值逾30億美元，擁有逾5000名員工，在美國、加拿大擁有逾1.1萬間零售店、中心及經銷店，及向50個國家提供服務。奧吉爾本人是名慈善家，故伊麗莎在區內亦相當有名，不過她一直專注於聖公會幼稚園教師工作，在家族企業中沒有職務。

案情指，有目擊者報稱發現阿布斯頓在弟弟的公寓外用「地板清潔劑」來抹車，當時距離愛麗莎被綁架過了3小時，他用了1個多小時洗車，整個人表現奇怪。克里沙的弟弟瑪里奧（Mario Abston）向警方透露，克里沙清潔汽車後，亦在房子的水槽內自己洗衣服。調查人員據FBI團隊提供的手機數據分析資料，收窄調查範圍，鎖定1個離疑犯弟弟寓所附近的一個十字路口。

本周一（5日）下午5時許，多個執法部門行動，在搜索地段挨家挨戶尋人，有警員留意到一棟空置複式公寓外草叢位置有很新的胎痕，行近聞到濃烈的「腐屍臭味」，去到公寓後方，發現地上有具女屍。至周二，經法醫鑑定死者正是伊麗莎，現場還有個垃圾袋，裏面裝有她失蹤時所穿的紫色跑步短褲。

疑犯克里沙此前只涉綁架及篡改證據，現將被控一級謀殺、有預謀謀殺罪及一級綁架謀殺罪，法官周三禁止他保釋。警方相信死者生前曾受到「嚴重傷害」，疑犯36歲的弟弟瑪里奧同告被捕，警方相信他與綁架事件無關，但他將面臨藏毒及持有武器指控。

孟菲斯警察局長戴維斯（Cerelyn "C.J." Davis）不排除有更多人涉案，惟他們從疑犯身上所得資訊甚少，故受害人的死亡地點、死亡原因等細節仍然在查。

當地傳媒指，阿布斯頓於2000年、年僅16歲時，曾持槍綁架律師杜蘭德（Kemper Durand），迫他到油站櫃員機提款，幸好杜蘭德幾個小時後逃脫。阿布斯頓被控綁架及搶劫，定罪入獄24年，2020年提早獲釋。另外他還曾涉及持械襲擊及性侵等罪名，部分罪行甚至是在他12歲時犯下。

伊麗莎的家人聞訊後發聲明，對痛失家人感到心碎，一家傷心欲絕，指她過去為家人、朋友、學生、家長帶來喜悅，希望大家銘記。田納西州長Bill Lee向死者家屬表示哀悼，讚揚警方行動迅速，稱相信正義很快得到彰顯。

伊麗莎和丈夫育有2子，事件令孟菲斯民眾深感不安，當地家長團體「Memphis Moms 」表示，伊麗莎跑步的中央大道在當地人眼中光線充足而且安全，她被綁架的轉角處，「馬路對面每盞燈」都設有閉路電視，大學方面也設有警崗及安排警察駐守，但她仍然遇害。

組織聯合創辦人史奈達（Crady Schneider）稱，在伊麗莎失蹤前1天，當地還有2名男子在光天化日下想綁架1名媽媽及她1歲的寶寶，威迫她們上車帶到自動櫃員機提款。孟菲斯警方已拘捕其中1名疑犯Ｗill Hayes，但截至周三仍在追捕第二名受害人。史奈達大呻目前孟菲斯的媽媽人心惶惶，尤其是兩件案件看似隨機，換句話說任何人都可能遇害。

事件甚至引起全國媽媽關注，尤其是當地不少媽媽都會在一天工作、家庭活動開始前選擇於清晨跑步。孟菲斯區內民眾正組織在周五凌晨4時，在伊麗莎被綁架的中央大街上組織名為「Let's Finish Liza's Run」跑步活動，聲援伊麗莎的家人。

（綜合）