生死未卜｜女教師清晨跑步被擄走　警揭顯赫身世　疑犯拒供出下落

跑步途中突然失蹤！美國1名34歲幼稚園女教師，本月初清晨在田納西州的曼非斯大學附近跑步時，被陌生男子拉上休旅車強行擄走，家人發現她一直未有回家遂報警求助。警方追查下發現，女教師身世顯赫，原來是大型五金建材公司的繼承人，其後根據事發現場附近閉路電視錄得的影像，逮捕了一名男疑犯，可是他不肯供出女教師的情況。女教師至今仍下落不明，家人為了得到其消息，願意提供5萬美元（折合約為39萬港元）作為報酬。



伊麗莎是百億公司的繼承人，本月初被擄走後至今下落不明。（網上圖片）

失蹤女子為34歲的伊麗莎（Eliza Fletcher），在田納西州的曼非斯（Memphis）擔任幼稚園老師。本月2日她在清晨4時許獨自到曼非斯大學附近慢跑，當時她身穿粉紅色上衣及紫色短褲，期間一名陌生男子走近她，兩人拉扯一輪，對方強行將她拉上一部黑色休旅車的後座擄走。

伊麗莎的家人發現她至早上7時仍未回家，擔心之下於是報警。警方在伊麗莎跑步的地方搜尋，發現她的水壺及手機碎片，相信她在該處被人擄走。其後警方追查閉路電視片段，逮捕1名38歲男子克里沙（Cleotha Abston），在他住所附近找到涉案的休旅車，車上有明顯清洗血迹的痕迹，並在案發現場找到一對與其DNA吻合的拖鞋。

警方懷疑克里沙與案有關，但未能從他口中得知伊麗莎的下落，因此伊麗莎至今仍生死未卜。而克里沙的弟弟則指，哥哥曾清洗休旅車及在家中洗衣服，讓他感覺奇怪。

伊麗莎在大學區附近慢跑時突被擄上車，警方拘捕一名疑犯，但對方拒供出伊麗莎的下落。（示意圖/GettyImages）

警方追查發現，已婚並育有2名子女的伊麗莎，身份原來相當顯赫，她的祖父是美國前3大五金建材公司Orgill Inc的共同經營者Joseph Orgill III，伊麗莎也是公司的繼承人，未知其身份是否與案有關。根據資料，該公司擁5千員工，市值32億美元（折約250億港元）。伊麗莎的家人公開表示，願意為有關伊麗莎下落的消息提供5萬美元報酬，希望可早日找到她。