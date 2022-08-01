史上最短命偶像？台灣Cosplay女團出道5日就解散　睇完MV即明點解

娛樂圈的競爭越來越激烈，每年都有數以百計的偶像團體出道，但真正能被大眾記住的卻是少之又少。近日，台灣最新偶像女團 Pika Cream 推出首支作品《KEEP KEEP UP！ 》，在狂被網民吐槽後，MV 毫無預警被下架，就連團體的 Facebook Page 都消失不見。



Pika Cream 由4名 cosplayer 組成，成員分別是小律Ritsu、牛牛Niu、134及FREYA。她們的首支作品《KEEP KEEP UP！ 》MV 於7月22日上線後，迅速引發網民關注及熱議。

網民狠批「台灣演藝圈的悲哀」 點圖放大瀏覽該MV精華▼▼▼

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《KEEP KEEP UP！ 》歌詞以電玩為主題，成員妝發穿搭風格則走動漫萌萌風。不過，網民們看了歌詞及 MV 後紛紛忍不住吐槽，稱女孩們雖然很可愛，但歌詞尷尬沒邏輯、舞蹈看起來僵硬生疏：「希望不要被轉到國外」、「多聽幾次蠻洗腦的」、「我真的聽不完這首」、「編舞老師是跟她們有仇嗎？」等等。

有網民在 Dcard 以「台灣女團素質」為題發文討論 Pika Cream，底下留言也都是毫不留情地吐槽：「難聽到爆」、「整個旋律跟歌詞超級不搭」、「台灣演藝圈的悲哀」等等。

Pika Cream 是台灣 Echo Entertainment 旗下的女團。據官方介紹，該組合名稱裡「Cream」一字除了有「奶油般柔軟甜美」的意思之餘，也因為「Cream 讀音與 Queen 相同」，寓意成員們在電玩遊戲中也可成為霸氣、殺伐果斷的 Queen 主宰賽場，有著雙重魅力。不過，網民見到此介紹後也不放過吐槽的機會，指「英文老師會哭」，因 Cream 和 Queen 的讀音並不像。

《KEEP KEEP UP！ 》推出5天後，有網民發現該 MV 和 Pika Cream 的所有社媒平台及資訊都毫無預警的消失，所屬公司 Echo Entertainment 也沒有發表公告作出說明，不曉得 Pika Cream 究竟是解散，還是準備重新出發？祝福這4位女孩未來能順順利利啦！

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【本文獲「Goody25」授權轉載。】