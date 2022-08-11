韓國美女Cosplay插畫家暴雨受困　一拳打爆逃生門影像嚇呆粉絲

危急時刻爆發求生本能？韓國自8日起降下致災性暴雨，連日大雨使首都圈等地區災情不斷，許多民眾也紛紛逃離家園避難。知名甜美繪師Biya的工作室也遭暴雨波及，經百般波折後她終於逃出大樓，更在推特上分享「驚險逃生畫面」，照片一出立刻震懾粉絲，眾人驚呼：「妳是一拳超人嗎？」



知名甜美繪師Biya原訂於8日晚間9點開直播與粉絲互動，不料卻被暴雨打亂計劃，不僅被迫取消直播活動，連工作室的天花板都崩塌，讓她急忙決定逃離大樓，準備返家避難。Biya陸續在推特發布近況，向網友們報平安，不料她竟一度受困電梯，讓粉絲十分憂心。

所幸Biya很快就更新推特，還分享一張「驚險逃生畫面」……

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從照片可見，兩扇逃生門呈現詭異的扭曲狀，疑似被重物敲出門框，且門與門之間還留有積水，可見暴雨影響之大。Biya也在文中寫道，「我把逃生門打破逃走了，明天必須要去醫院，全身都好痛」，報告自己已經離開大樓。

震撼的現場照片立刻掀起網友討論，「這裏到底發生了什麼事？」、「一拳打爆的感覺，妳是一拳超人嗎？」、「當她（Biya）男朋友的一定很有安全感吧」、「看來Biya是地球上最厲害的Coser和繪師」、「事實證明，繪師高超的技能是透過艱難地訓練培養的」，也有人持不同見解，「逃生門是因為進水才變這樣的嗎？」、「是不是被水壓強行推開的？我覺得這門應該很難用手打破」。

Biya是知名繪師兼Coser，時常在推特、Instagram上分享個人作品，其甜美的外型再加上凹凸有致的身材，宛如從二次元走出來一般，吸引許多粉絲關注，其推特已累計超過79.6萬人追蹤，相當具有人氣。

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