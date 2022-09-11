大袋月餅放垃圾桶上　留祝福送有需要人　網民斥反智：好心做壞事

「惜食」在本港漸受重視，不少市民響應號召，在中秋佳節把吃不完的月餅捐贈出去。有網民日前發文，指發現屋邨的垃圾桶上被人放置了一袋月餅，相信是有心人打算把家中不要的月餅轉贈給有需要的人，然而該網民認為把月餅放在垃圾桶上根本不會有人拿，直指此舉十分「反智」。



樓主在網上分享稱在樂民新邨的垃圾桶上見到一袋散裝月餅，紙袋上面寫上「送給有需要的人」〝但樓主認為把食物放在垃圾桶上轉贈他人並不妥當。（Facebook圖片）

該名網民在facebook專頁「To Kwa Wan 土瓜灣之友」發文，稱在樂民新邨1個垃圾桶上見到一袋用紙袋裝着的散裝月餅，紙袋上面寫上「送給有需要的人，祝：『中秋節快樂。』身體健康。」，似是有善心人把不要的月餅轉贈他人。

然而樓主就認為，把月餅放在垃圾桶上的行為十分不妥，如果真的有心想贈予他人，就應該妥善捐出或交給管理員，「你擺喺（垃圾桶）上面係人都唔攞啦！」，又直言「究竟係邊個咁聰明放喺垃圾桶上面？真心希望你有時間去做智力測驗」。

從樓主拍攝的照片可見，紙袋內放着散裝的月餅，數量不明。（Facebook圖片）

帖文引來網民熱議，有網民為善心人「平反」，認為「都係一份心意啫」、「畀啲執紙皮婆婆，我都有時會畀的」、「可能想畀清潔工人啩，放喺上面雖然有點不雅，但是應該唔影響食物質素」。

不過有大批網民就認同樓主，認為善心人的行為不妥，有人覺得疫情下把月餅放在垃圾桶上或引致衛生問題；亦有人覺得此舉無禮，「其實擺旁邊都可以，直接擺喺垃圾桶上真係有另一個feel」、「仲阻住人開蓋掟垃圾」、「唔係有心畀人，只係想解除自己浪費食物嘅罪惡感，所以求X其」、「明明可以交畀機構、交畀保安，點解要放喺垃圾桶上面」、「好心做壞事，咁樣放真係唔會有人想拎」、「成層咁大真係淨係可以放呢到咩？」。