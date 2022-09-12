男女相睇齊食霸王餐　150人仔飯錢互推走數　網民嘲：天生一對

可能是天生一對的情人？內地發生奇葩「走數」事件，1對由中介介紹、初次見面的男女外出約會用餐，2人不約而同以為對方結帳，雙雙食霸王餐，未有付150元（人民幣，下同，約170港元）的帳單便直接離開。餐廳老闆揭發事件，隨即聯絡訂位的女生，沒料她竟表示只願付一半價錢，而男方更是一直失蹤，至警方代為聯絡才突然現身，惟他仍然沒有付款的意思，直至事件於媒體曝光，才不情願付了70元餐費。



內地發生奇葩「走數」事件，1對由中介介紹、初次見面的男女外出用餐約會，2人不約而同以為對方結帳，雙雙食霸王餐，未有付清150元的帳單便直接離開。（微博影片截圖）

內地傳媒報道，江蘇南通1名餐廳老闆早前遇上「相睇霸王餐」事件，1對男女初次見面，相約到其餐廳食飯約會，一共消費150元。不過2人均沒有付款便悄悄離開，「一男一女食飯，女的先走了，男的就趁人多跑掉了」。

餐廳的馬姓老闆事後揭發事件，急急翻查訂位記錄，聯絡用餐的女子，她接電話時表示只願付一半飯錢，即80元，着老闆向男方索取另一半，「女的說飯是2個人吃的，說『我願意付一半的錢，還有一半你找那個男的去要』」。女子又強調，自己與男方並不熟稔，「我不認識他，中介介紹，他請我吃飯」。

餐廳馬姓老闆聯絡訂位女生，沒料她竟表示只願付一半價錢，而男方更是一直失蹤，至警方代為聯絡才突然現身，直至事件於媒體曝光，才不情願付了70元餐費。（微博影片截圖）

馬老闆遂以電話聯絡男方，惟對方一直不接電話，他無奈之下之好報警求助。男子收到警方通知便突然現身，可是態度令人驚訝，「男的打電話過來，說『不就一百多，你至於報警嗎？』，就這樣一直拖到今天也沒有過來埋單，氣人」。男子氣沖沖指，自己也是受害者，稱當初以為女方付款才會答應赴約，「我又不認識她，在微信上聊着聊着，她說她安排請我食飯，我又不知道她沒給錢」。

最終事件被內媒報道後曝光，引來網民討論，男子才願意付70元的帳單金額，馬老闆終於能收到共150元的餐點收入。不少網民得知事件也質疑，涉事男女根本有意走數，嘲笑2人非常相襯，「看這行為這2人還真般配，正好湊一對」、「臭味相投，這不結婚我不能接受」、「2人都有默契不付錢，也都有志一同吃霸王餐，也是很相配」。