竹篙灣隔離8日7夜　港男放題瞓覺讚寧靜自在　靠1招運動日跑1萬步

新冠肺炎疫情持續，不少市民都擔心一旦染疫，或會被送往隔離設施渡過猶如「坐監」的生活。不過有港男就發文分享在竹篙灣隔離營居住8日7夜的感想，形容是「一生中從未試過嘅體驗」，指在營內的生活寧靜自在，除了能「放題瞓覺」好好休息，其餘時間也藉運動、工作及看影片等渡過，更指每日也靠在房內「跑來跑去」保持每日1萬步的運動紀錄，非常充實。



有港男分享在竹篙灣隔離營居住8日7夜的感想，形容是「一生中從未試過嘅體驗」，指在營內的生活寧靜自在，亦能「放題瞓覺」好好休息。（fb「竹篙灣檢疫生活關注組」圖片）

該名港男早前於facebook分享竹篙灣隔離營的「住後感」，指在營內渡過了8日7夜，離營時獲得1張天際100免費票，「人生中未試過去咁長嘅Camp，仲要只能喺間房裏面」。他憶述入營時有病徵，「少少發燒同喉嚨痛」，休息後翌日已大致恢復，有精神做運動，其後更成為每日習慣，「做完運動個人又精神啲，由Day2起Keep住每日都有1萬步，喺房度跑來跑去，或都睇住片原地跑」。

至於其餘時間，他亦過得非常充實，直言入住的8天都不覺沉悶，「做下運動，睇下片，做下學校嘢，回覆下Facebook同WhatsApp」，形容這次是難忘經歷，甚至慶幸能夠入住，「享受到難得嘅7天寧靜自在嘅日子，一生中從未試過嘅體驗，最正係可以放題瞓覺」。

港男在營內保持每日1萬步的運動紀錄，「由Day2起Keep住每日都有1萬步，喺房度跑來跑去，或都睇住片原地跑」。（fb「竹篙灣檢疫生活關注組」圖片）

港男於帖文中感謝竹篙灣隔離營的工作人員，「畀咗一個好寧靜嘅環境我休養，照顧我一日三餐」，又在短時間內提供所需物資。他笑言自己在8天內吃了共14個橙，但美中不足的是3餐的蔬菜份量太少，因此離營後除了期待與家人相見，也想「食返好多好多嘅菜」，並與一眾跑友一同運動。

不少同樣經歷過隔離的網民看過港男的出營感想也有共鳴，「有得上網，有得睇電視，同坐監差好遠！起碼可以同外界接觸」、「我同你一樣，是從未有試過咁平靜既心情渡過」、「我鍾意你嗰句『瞓覺放題』，呢幾日真係靜到可以坐禪咁制」。亦有網民看到港男離營時房間的整齊狀況，大讚他是好住客，「執房至走，好有手尾，見人哋入營房張床褥企直，你仲整齊過佢哋」。