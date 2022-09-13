最強反擊！女子被騙$15萬　把女騙徒騙回家完美反殺　民警都嚇呆

最強反擊！內地1名女子誤墮騙局，遭女騙徒騙去13萬元人民幣（約15萬港元），不過她沒有因此認命，反而冷靜想出最強復仇大計，假稱可以再貸款40萬人民幣（約45萬港元）投資為誘餌，把女騙走騙到家中，確認對方無路可逃後便報警。民警報到報案內容都嚇呆，到場時見女騙徒正蹲在地上「悔過」哭泣，最終將她拘捕。



民警到場時，只見女騙徒正蹲在地上「悔過」哭泣，最終將她拘捕。（網上圖片）

「騙子已經被我騙回來了，現在人就在我家，你們快來！」。綜合內地媒體報道，蘇州常熟公安局琴湖所接到姓汪女子這則報警電話，讓民警相當吃驚問：「她到底是怎麼做到的？」

據報道，汪女早前加入了1個創業群組，群內的馮女（化名）找上她稱投資護膚品生意很賺錢，汪女於是陸續投入13萬人民幣，卻一直沒有收到獲利的錢，終意識到自己被騙。

不過為了「反擊」，汪女知道不能馬上翻臉，於是沉住氣與對方像往常一樣聊天，又假稱可以再貸款40萬人民幣投資，但前提是要馮女來到常熟發展。馮女不虞有詐來到常熟商談，汪女便「熱情」地招待她到家中，確認馮女無路可逃後，汪女便直接「攤牌」，揭穿對方騙局。

汪女知道被騙後沒有馬上翻臉，反而沉住氣與女騙徒像往常一樣聊天，結果把對方騙到家中再報警。（網上圖片）

眼見事情敗露，馮女請求汪女給她一些時間還錢，不要報警，惟汪女未有心軟，報警召喚民警，「騙子被我騙回來了，你們快來！」。民警到場時，見到馮女正蹲在地上「悔過」哭泣。審訊下馮女承認了詐騙汪女，目前案件正進一步調查。

然而民警指出，汪女今次成功除了本身沉着應變，「更多的是運氣」，提醒其他人切勿抱有僥倖心態，「需要樹立正確的理財觀念，自覺抵制各種誘惑」，對低成本、高回報投資保持警惕，「堅信天上不會掉餡餅」。