大家樂焗豬扒飯無豬扒！港男買外賣中伏要咁處理　大家樂有回應

大家樂焗豬扒飯竟然沒有豬扒？有港男於社交群組發文，表示在將軍澳大家樂外賣了焗豬扒飯，打開卻發現「焗豬扒飯無豬扒」，他之後返回大家樂出示收據，獲得另外一盒焗豬扒飯。事件引來網民熱議，笑言「焗豬扒飯走豬扒唔該」、「國王的豬扒」，也有網民稱已非首次發生。

大家樂回覆《香港01》指出，由於包裝相似，相關分店誤將另一產品的飯底給予顧客，以致出現是次誤會，已提醒分店同事注意，避免同類事件發生。



有港男於社交群組發文，指在將軍澳大家樂外賣了焗豬扒飯，打開卻發現「焗豬扒飯無豬扒」。（Facebook群組「將軍澳主場」）

該港男上周四（9月8日）於Facebook群組「將軍澳主場」發文，指他在將軍澳大家樂外賣了一份焗豬扒飯，惟打開發現「焗豬扒飯無豬扒」，於是折返換男外一盒，「頭先攞咗張飛畀職員，佢好客氣咁勁講 sorry，即刻畀過盒我」。

從樓主上載的圖片見到，收據上寫了「焗豬飯（餐）」配奶茶，旁邊則放有一份已打開及翻亂的焗豬扒飯，卻不見豬扒蹤影。

帖文引來網民熱議，不少人笑言「焗豬扒飯走豬扒唔該」、「國王的豬扒」、「焗熔咗」、「熔咗喺啲飯度」、「菠蘿包都無菠蘿，雞尾包都無雞尾，豬扒飯無豬扒有咩出奇」。也有網民稱事件已非首次發生，「外賣真係無仇報，即使去到畀返塊豬扒你，一來一回都浪費晒啲時間」、「唔怕煩，留單聽日返去同佢講，佢好大機會補返畀你，我買早餐都係咁」。另有網民稱不相信焗豬扒飯會無豬扒，「我唔信，我食咗 20 年，未試過」。

大家樂回覆《香港01》確認，大家樂將軍澳分店曾收到有關顧客反映事件，相信分店誤將另一產品「芝士泡菜蕃茄焗雞扒飯」的飯底給予顧客，「該焗雞扒飯的雞扒需要獨立用紙袋盛載，以保持其品質及鬆脆口感」。大家樂又說，由於兩個焗飯包裝相似，以致出現是次誤會，同事知悉事件後已即時為客人更換產品，「客人表示滿意並離開」，公司亦已提醒分店同事注意，避免同類事件再次發生。