紅豆冰驚現曱甴！港女屙嘔求醫須服抗生素　大家樂指不尋常將調查

外出用餐最怕是遇上衛生不佳的餐廳，享受美食不成隨時更苦了肚皮。有網民早前發文講述恐怖經歷，指在將軍澳彩明邨的大快樂分店享用紅豆冰時，飲到最後才發現有原隻曱甴藏身紅豆當中，令她頓感崩潰，即時向店方及食環署反映。她事後更因屙嘔不適求醫，需服用抗生素「殺菌」，坦言事件已令她蒙上陰影。

大家樂集團回覆《香港01》查詢時表示，事發當日已即時向該名顧客回收懷疑有問題的紅豆冰作徹底檢驗，未發現有關分店出現衛生問題。同日食環署亦已派員跟進及檢查店鋪衛生，並無發現任何蟲害跡象。集團認為事件並不尋常，指會再作進一步調查及跟進。



有網民在將軍澳一間連鎖快餐店享用紅豆冰時，飲到最後才發現有原隻曱甴藏身紅豆當中，事後更因屙嘔不適求醫，需服用抗生素「殺菌」。（fb「飲食邪惡情報」圖片）

該名女網民於facebook群組發文分享中伏經過，指在將軍澳彩明邨的大家樂分店享用紅豆冰，沒料飲到最後才驚見紅豆中竟藏着1隻曱甴，由於兩隻顏色相近，曱甴猶如有「保護色」難以發現。她頓感惡心並即時向店員投訴，「間餐廳淨係退返嗰餐錢，同換另一個飯畀我，但我已經無胃口食」。

樓主指這是首次於食物內發現曱甴，形容當下「嚇死」，又指經歷令她日後外出用餐也會有陰影，事後已向食環署反映，並提醒一眾網民進食時也要看清楚。她更稱誤飲「曱甴紅豆冰」後約兩小時，出現了肚瀉及嘔吐反應，求醫時連醫生也形容事件誇張」，又要求她服用抗生素，「我畀醫生睇隻曱甴，醫生都話咁誇張。醫生話腸胃炎要殺死曱甴啲菌，所以要食抗生素」。

大家樂集團回覆《香港01》查詢時表示，事發當日已即時向該名顧客回收懷疑有問題的紅豆冰作徹底檢驗，並即時派遣品質管理專員檢視餐單製作及出餐流程，未發現有關分店出現衛生問題。同日食環署亦已派員跟進及檢查店鋪衛生，並無發現任何蟲害跡象。集團認為事件並不尋常，指會再作進一步調查及跟進，同時亦已提醒分店職員加強店內環境清潔，強調一直非常重視食品安全及衛生，全線分店均遵照嚴格的指引處理食材及清潔消毒，以保障顧客健康。

不少網民看過樓主上載的相片也直呼惡心，「陰影真係好大，我睇相都想嘔」、「嘩好大隻」、「有保護色咁」，亦有人認同樓主，認為必須向食環署舉報，保障其他食客。