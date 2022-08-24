大家樂焗雞扒飯無雞扒！女客勁嬲：唔係第一次漏嘢　大家樂有回應

鮮嫩多汁的雞扒是雞扒焗飯的精髓，惟有港女於網上發文表示，日前在大埔富亨商場大家樂外賣了1份芝士泡菜番茄焗雞扒飯餐，打開後卻發現盒內並無雞扒，不滿地指「我塊雞扒呢？都唔係第一次漏嘢㗎喇」。

大家樂集團回覆《香港01》查詢時表示，對事件深感抱歉，指涉事產品的雞扒需獨立用紙袋盛載，以保持其品質及鬆脆口感，大家樂已提醒分店員工注意，避免同類事件再次發生。



有港女於網上發文表示，日前在大埔富亨商場大家樂外賣了1份芝士泡菜番茄焗雞扒飯餐，打開後卻發現盒內並無雞扒。（fb群組「Tai Po · Fu Heng 大埔 · 富亨」圖片）

該名港女於fb群組「Tai Po · Fu Heng 大埔 · 富亨」發文並貼出照片，焗飯有翻動過的痕跡，她又將數塊番茄放在盒蓋上，不知她翻動焗飯是想找消失的雞扒，還是其實已經吃掉雞扒。她於帖文表示，富亨大家樂非第一次漏給食物，多次經歷令她徹底失望，揚言以後都不會再於該間分店買飯。

有網民笑言「雞扒飯自動走雞扒」、「份子料理」、「佢唔係冇畀到你，只不過件雞扒已經釀咗入啲汁裏面啫」，有人則指出「會唔會太離譜」、「即刻打去投訴啦」、「富亨只有OK便利店可光顧是常識吧」、「富亨嗰間有個職員日日好似食咗火藥咁」、「差唔多次次去（富亨大家樂）都見到職員鬧交」、「富亨嗰間大家樂愈來愈差」、「早餐唔係漏碗粉就漏蘿蔔榚」、「我早兩星期都係咁，肉醬意粉畀錯咗呢個，又係冇咗塊扒。我打返落去，佢叫我第二日落去拎返個餐」。

有網民就質疑樓主是否先吃掉雞扒，再拍照謊稱漏雞扒，不過有網民表示「係新達買過，塊雞扒係另外用個白色紙袋裝住」、「個炸雞扒分開裝㗎，應該係執餐職員懵盛盛唔知道係咁樣賣」。

大家樂的宣傳圖片中，芝士泡菜蕃茄焗雞扒飯包含了一塊大雞扒。（「大家樂」fb圖片）

大家樂集團回覆《香港01》查詢表示，對是次事件深感抱歉，指涉事產品的雞扒需獨立用紙袋盛載，以保持其品質及鬆脆口感，大家樂已提醒分店員工注意，避免同類事件再次發生。顧客如對食品有任何意見，可與顧客服務部聯絡，並指會有專人跟進。

對於有網民批評富亨分店職員服務態度差，大家樂指非常重視服務質素，會定期為員工提供各種培訓，確保能為廣大市民帶來優質的用餐體驗。