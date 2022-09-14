二手口罩每個$20　女子稱婚後物資已消毒　網民：想起有味底褲

不少人會在網上出售及購買二手物品，有網民日前發文，疑似出售二手婚禮物資，然而令人吃驚的是，她所出售的竟是「二手布口罩」，還強調已清洗消毒。帖文引起網民熱烈討論，大批網民認為二手口罩十分不衛生，不懂為何會覺得有商機，亦有人就嘲笑該人妻「平時賣開二手胸罩或內褲」、「唔好晒咗佢留返下次結婚用」、「當自己係C朗定美C」，更有人直言不衛生，「令我想起有味底褲」。



樓主在網上轉載一則人妻出售二手口罩的帖文，由口罩是個人衛生用品，不應共用，故樓主反諷寫道「等我試下放已清洗避孕套」。（Facebook圖片）

原帖疑似已被刪掉，但有網民則截圖轉載至facebook專頁「24小時膠通消息報導（膠Group@環球膠報）」，發文稱有女生在網上出售二手布口罩。由於口罩不應共用，所以樓主大為震驚，配文反諷寫道「等我試下放已清洗避孕套」。從圖片可見，原帖的女生配文寫上「婚後物資，兩男士一女士，已清洗消毒，可放濾心，需自購。$20/1隻，原價$129/1對」，疑為出售用過的婚禮用品，包括用過的布口罩。

帖文引來網民熱議，不少人都認為口罩是個人衛生用品，二手口罩就算是清洗過也十分惡心，直言「送都唔要」，更何況是出售，「好心啲人啦，好等錢洗？」、「畀多三四十買一盒唔好？」、「放出嚟都未夠奇，有人要先最神奇」。

有人稱事件令他們回想起有女生出售穿過的貼身衣物，「令我想起有味底褲」、「你話未洗可能有人買，洗咗就無價值」；亦有人稱要參考該人妻，出售二手私人用品，「姨媽巾用過一日已洗。有大量存貨，每條5元」、「未洗屎片有無人要？」。