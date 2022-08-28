九成新？霉爛二手椅賣$900惹熱議　網民嘲：敘利亞風　真相係咁

二手商品既環保又便宜，有網民日前在社交網站貼圖出售二手皮椅，標榜「九成新」，原價1500元減價至900元，然而這張皮椅狀況卻嚇壞人，椅上面布滿霉斑，似是以汗漬和霉菌作顏料的「水墨畫」，不少網民質疑是「九成舊」，又嘲無福消受這麼富有藝術氣色的二手「古董椅」；又有人認為樓主定價太低，因這張「敘利亞風」的椅子相信得來不易，「喺戰火下生存過嘅嘢，賣得太平啦」、「古董都賣咁平，樓主好蝕底！」。不過，《香港01》翻查網上資料，圖片並非出自香港，發帖網民相信是刻意惡搞，並非椅子物主。



有網民日前發文稱有二手皮椅減價發售，然而這張皮椅的狀況卻嚇壞不少人。（facebook專頁「二手市場淘寶站」）

該名網民在facebook專頁「二手市場淘寶站」發文，附有皮椅圖片，稱「9成新，男性用家，原價1500，宜家900，請自備大隻佬，屯門交收」。從圖片可見，皮椅似是經歷過大戰，椅背及扶手上有大片大片的白色霉斑，椅墊也是多災多難，已經「蛻皮」到變成深灰綠色，還有1道頗深的刮痕。有網民覺得如此破舊的皮椅，買回去也坐不了，直言「送都唔要」，還要索價近千元，認為樓主此舉「曲直難分」，又表示「認真就輸了」，「900蚊，你畀我？」。

帖文引來網民熱議，有網民認為圖中的皮椅實在太嘔心，根本就不值購買，「坐落去條褲都發霉」、「垃圾站執嘅都新過佢」、「送都唔要，仲蝕埋運費」；亦有人反諷指物超所值，「敘利亞風嚟，你識條鐵咩？」、「古董賣咁平得唔得架」、「宣統年代？」、「900蚊買到張古董椅，排！」。有人則聯想到早上網上流傳有單位同樣以「敘利亞戰爭」風格裝修，認為這張皮椅很適合單位風格，說不定屋主願意出高價收購。

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網上流傳裝修示範圖，可見屋主鍾情近年受歡迎的工業風，採用斑駁掉漆的牆身配上外露的磚牆，網民看過相片不禁形容是「敘利亞戰爭風」，又指相信長輩看過裝修後也不願意同住。（fb「實用裝修Nice」圖片）

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記者翻查網上資料，發現此圖片早已被多地網民重新配文轉貼，相信原本是來自馬來西亞的二手買賣分享，當時賣家於帖文表示有二手辦公室大椅子出售，售價為15馬幣（約港幣26元），「全部東西無壞，壞皮罷了，從新包過就可以了」，該帖文同樣是被網民取笑，形容椅子殘舊到根本免費沒人會想要。