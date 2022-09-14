傻眼！男友沒剝蝦　公主癌女友反枱逼下跪：送iPhone14才勉強原諒

不少女生都很享受被瘋狂寵愛的感覺，但容忍都總有個限度。台灣有女生在社交群組發文，控訴男友對她寵愛度倒退，不但不再在每月情人節（每月14日）送禮物，中秋節到他燒烤時，更沒如平常般替她剝蝦殼，氣得她直接翻桌弄得大家都沒得吃，又要求男友當眾下跪道歉。男友擬下跪時被家人阻止，女生更被趕走，令她十分氣憤。女生揚言除非男友送上iPhone 14，她才會「勉強原諒」。這肩奇文讓網民看得傻眼，形容樓主是「公主癌末」沒藥可救，但勸他們千萬不要分手，「不然禍害到其他男生」。但亦有人質疑文章的真實性，甚至形為是曲線嘲諷野蠻女生，又指可能是替新iPhone賣廣告的「潮文」。



台女發文指，中秋節到男友家吃飯時，對方沒如平常般替她剝蝦，氣得她直接翻桌弄得大家都沒得吃，當她要求男友當眾下跪道歉時，亦被其家人制止。（資料圖片）

該台女日前投稿至facebook專頁「匿名2公社」，稱跟男友交往1年，以往每個月的14日情人節都要慶祝，「節日最需要的就是儀式感」，但最近男友卻說不想每次一過節日都要送禮物，令她大感不滿，「這樣怎麼叫過節日？況且我也只是要求他買3000塊以上的禮物給我，也沒有很過份吧？」，又指「要不是他那天下跪跟我道歉，我早就跟他分手了」。

樓主又自豪地表示，跟男友出門從來不帶錢包，因吃喝都是男友付，令姊妹們羨慕不已，直言「畢竟女人就是要把自己的架子端起來，男人才會對妳好！」。

女生中秋節到男友家燒烤時，指對方一反常態不替她拿餐具及剝蝦，即氣得當眾命令男友下跪道歉。（Gettyimages）

不過上周六（10日）中秋節，樓主到男友家燒烤時，卻指對方態度有所轉變，一反常態不替她拿餐具及剝蝦，她即氣得當眾命令男友，惟他竟回應「要吃自己撥（剝）」。樓主盛怒下推翻東西後說要直接離開。沒料男友卻叫不要鬧了，但她不甘示弱，「要我不要鬧可以啊！你跟平常一樣當眾下跪要我原諒你、我就不鬧了！」。

這一句讓男友的哥哥看不下去，立即阻止弟弟下跪，還直接要他們分手，並要求樓主馬上離開他家。由於跟男友外出時從來不帶錢，樓主便要求男友給她車錢，卻遭對方的父母阻止，讓她當場傻眼「我真的沒遇過這麼荒唐的一家人！」。樓主表示，如果男友在即將來到的14日情人節送她一部iPhone 14，我就勉強原諒他。可是烤肉晚會後男友就再沒聯絡她，「但是現在他連一通電話都沒打給我，是不是打算跟我分手? 」。

帖文引起網上熱議，網民都看得傻眼，「誰會在這種場合無理取鬧，還當場翻桌」、「快來看奇文共賞」、「我不信真有人忍受丟棄尊嚴交這樣的女友」、「千萬不要分 ，不然禍害到其他男生」；亦有人覺得情節過份離譜，認為是作文，「一看就是反串文，大家別認真」，「是在替哀鳳（iPhone）賣廣告嗎？」。不過樓主其後更新帖文作反擊，直指「那些罵我、說我幻想的，你們才是幻想患者吧？」，又怒喊稱「不要你們自己沒本事就罵我公主病，有本事你們公主病看看！」。