巴士站現「不Stop」告示　途人睇唔明：畀邊個睇？原來關呢樣嘢事

無論行人或是駕駛者，日常生活中也要依靠不同的路牌獲得資訊。有深水埗街坊近日發文，指在區內的巴士站看到1個告示牌，寫有「Bus Stop 不Stop」的標語，直言「個個字我都識讀識寫，偏偏夾埋就係睇唔明」，亦不知告示以何人為對象。帖文引起討論，不少街坊也有同樣疑惑，其後有網民發現告示原來由深水埗警區製作，才明白告示目的是提醒駕駛者不應於巴士站範圍違例停泊。



有深水埗街坊近日發文，指在區內的巴士站看到1個告示牌，寫有「Bus Stop 不Stop」的標語，直言「睇唔明」，亦不知告示以何人為對象。（fb「Mei Foo 美孚」圖片）

該名網民於facebook群組貼出相片，指近日在深水埗長發街1個巴士站的站牌底部，看到1個新掛上、與行車線呈雙反方向的藍色告示，上面寫有「Bus Stop 不Stop」的標語。樓主指，雖然告示設計簡單，亦只有短短4字，可是無論如何也不明白箇中意思，「得4個字，個個字我都識讀識寫，偏偏夾埋就係睇唔明」。

樓主又對告示的對象及目的感到疑惑，不知放在站牌底部的標語是專為巴士司機、乘客或是其他道路使用者而設，「畀邊個睇呢？叫巴士佬唔好停車？叫新巴唔准停九巴站牌？」。最終他決定「投降」，向一眾網民求救：「有冇人知個牌講乜？求解說。」

有網民其後發現，告示展示了香港警務處及深水埗警區的標誌，才明白原來告示上的「不Stop」是用作提醒駕駛者不應在巴士站範圍停車。（fb「Mei Foo 美孚」圖片）

告示引起討論，部分街坊亦表示留意到相關告示牌，直指與樓主有同樣的煩惱，「我今日都見到有個巴士站掛呢個banner，諗緊係咪叫人唔好喺巴士站等車」、「畀上車嗰個睇？」、「我以為唔畀小巴佬埋站上客」、「睇個方向就知係畀對面線睇」。

有網民其後發現，告示的右上角展示了香港警務處的標誌，而左下角的圖案則為深水埗警區的標誌，反映告示為警方宣傳品，才明白原來告示上的「不Stop」是用作提醒駕駛者不應在巴士站範圍停車，「巴士站違泊嘛，我仲以為講咩」、「一開始我都唔知佢哋講咩，有人話畀司機睇，我先明佢」。

根據九巴資料，深水埗警區近日於區內違泊問題嚴重的多個巴士站張貼告示、橫額等宣傳品，提醒駕駛者切勿違泊，保持交通暢順，並警告駕駛者，於巴士站違泊會導致巴士無法靠站停車，影響巴士服務，亦有可能招致罰款及拖車。