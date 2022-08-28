殘忍影片瘋傳！天水圍街市幼稚園男童捉活蝦摔地　再重腳狠狠踩死

正所謂「見其生，不忍見其死」，一般人連對着活生生的海蝦魚毛等細小生物，都未必能狠心親手殺掉。不過1段拍攝於天水圍街市的影片於網上瘋傳並引起熱議，畫面見到1名有幼稚園校服的男童將1隻活蝦從水缸內拿出，殘忍地摔在地上再狠狠地舉腳踩死，然後再將蝦屍放回缸內。片段令網民看到傻眼，狠批男童殘忍兼無家教。



網上瘋傳的影片可見，1名穿着幼稚園校服的男童獨自站在魚檔前，他四處張望觀察後，伸手入魚缸內並徒手捉起1隻活蝦，再摔在地面上踩死牠。（fb「天水圍群組」圖片）

有網民昨日（26日）將片段上傳至facebook「天水圍群組」，並稱「隻蝦死得好慘」。片段中，1名穿着幼稚園校服的男童獨自站在魚檔前，他四處張望觀察後，伸手入魚缸內徒手捉起1隻活蝦，再摔在地面，見後出腳踩牠，可能見該蝦仍有反應，男童再提起腳重力狠狠踩多一腳。最後男童拾起「蝦屍」再次四處張望，就將死蝦掉回魚缸內，裝出若無其事的樣子。

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片段引起網上熱烈討論，網民一致認為男童的行為殘忍，「咁細個就心地唔好」、「正常人都落唔到手殺死一條生命，我煮咗廿年飯都未做到，呢個小朋友不得了」。但亦有人認為小朋友行為或與家庭背景有關，「家長又唔睇住，呢啲都係家教問題」、「父母係咪畀佢好大陰影」、「佢係咪好大壓力」，呼籲有認識男童的人也主動關心一下。有網民則認為拍片者應上前阻止，「影嗰個人拍完之後，點解唔捉住佢嚟教育呢？」。