「幼稚園升小」數學邏輯測試題　全部升小學應該識　大人都可挑戰

人類具有的7種智能，其中之一就是邏輯。



數學能力，即是處理連鎖推理及識別模式和次序的能力。

現在小孩子都十分的聰明，幼小銜接是孩子整個邏輯思維形成和使用過程中承上啓下的環節，所以這個過程中要合理、正確的培育孩子的邏輯思維。

試試做下面的小學生邏輯推理題？答案在最後方（點圖開始測試）：

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怎麼樣，大家覺得以上題目如何？數字的本源理解對於孩子邏輯思維很有幫助，平時在生活中注意觀察，通過具體問題一步步引導，鼓勵思考，從而教會思考，培養孩子真正探索的興趣，充分調動孩子的內在動力。

以上就是邏輯推理網小編為大家整理幼升小必備之邏輯推理篇，數字邏輯思維訓練八題，希望對小朋友們有所幫助！

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