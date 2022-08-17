「幼稚園升小」數學邏輯測試題 全部升小學應該識 大人都可挑戰
撰文：趣味數學題
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人類具有的7種智能，其中之一就是邏輯。
數學能力，即是處理連鎖推理及識別模式和次序的能力。
現在小孩子都十分的聰明，幼小銜接是孩子整個邏輯思維形成和使用過程中承上啓下的環節，所以這個過程中要合理、正確的培育孩子的邏輯思維。
試試做下面的小學生邏輯推理題？答案在最後方（點圖開始測試）：
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怎麼樣，大家覺得以上題目如何？數字的本源理解對於孩子邏輯思維很有幫助，平時在生活中注意觀察，通過具體問題一步步引導，鼓勵思考，從而教會思考，培養孩子真正探索的興趣，充分調動孩子的內在動力。
以上就是邏輯推理網小編為大家整理幼升小必備之邏輯推理篇，數字邏輯思維訓練八題，希望對小朋友們有所幫助！
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