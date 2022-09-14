將軍澳泳池內意外踩襟針　10歲童腳踭受傷送院　父籲游水勿帶尖物

運動時受傷難免發生，但有些無莽之災卻理應可以避免。有港爸日前帶10歲兒子到將軍澳泳池游泳期間，兒子突然慘叫一聲，踩中1個疑為襟針的尖物受傷，左腳腳踭流血及感到痛楚，須召救護車送院治理。幸好經X光檢查，兒子未有傷及骨骼，只需休息數天，港爸遂呼籲一眾泳客及陪伴者，到泳池時應避免攜帶鋒利尖針，以免誤傷他人。



有港爸日前帶10歲兒子到將軍澳泳池游泳期間，兒子突然慘叫一聲，踩中1個疑為襟針的尖物受傷，左腳腳踭流血及感到痛楚，須召救護車送院治理。（fb「將軍澳主場」圖片）

事發本月3日，該港爸帶同10歲兒子到將軍澳泳池游泳，兒子在訓練池練習期間，突然發出1聲慘叫，他趕緊走近了解，發現兒子的左腳腳踭被1個疑似襟針刺中，當場血流如注。

港爸即時將兒子帶離訓練池，並到救傷站作基本急救。急救員觀察傷口及流血情況後，擔心男童或傷到腳骨，建議召救護車到醫院作進一步治理。幸好男童送院經X光檢查後，確認沒有傷及骨骼，只需休息數天及定時清洗傷口，可謂不幸中的大幸。

港爸事後於facebook群組講述事件，呼籲一眾泳客留意，並提醒應避免帶同鋒利或有機會導致受傷的尖物進入泳池範圍，「講出嚟係希望大家去泳池時，呢啲嘢就唔好帶埋入去啦！真係會整親人㗎！」。

港爸指兒子的左腳腳踭被1個疑似襟針刺中，當場血流如注，幸好送院經X光檢查後，確認沒有傷及骨骼，只需休息數天及定時清洗傷口。（fb「將軍澳主場」圖片）

帖文引來網民討論，不少人直指事態嚴重，「明顯係襟針嚟！齋睇字都feel到痛囉！希望小朋友快啲無事好返」、「之前見過有人掉咗耳環，都怕其他人踩到整親腳，執咗畀職員，唯有大家小心，可以着鞋嘅位就着鞋保護自己啦」。

亦有網民認出，涉事襟針為一辦學團體的50周年紀念襟章，估計襟針或從泳客的隨身物品中掉出才導致意外，「可能係掛咗喺個常用嘅袋度，點知甩咗，發生呢個意外啦……都冇人想嘅，多謝樓主開post，提高大家安全意識」、「真係唔好害人，害到自己都唔定」。