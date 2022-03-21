露台變身兒童泳池相片瘋傳　網民憂超重影響大廈結構：隨時冧落街

本港第五波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，無論大人細路也常常留在家中，須找方法消遣。網上近日瘋傳1張相片，顯示有人將家中巨型露台「改裝」成游泳池供小朋友玩水，引來網民討論。不少人擔心露台承重力不足，隨時影響大廈結構，甚至有倒塌危險。不過有眼利網民則指出，照片早於多年前已在外國網絡流傳，只屬舊圖「回帶」再傳。



網上近日瘋傳1張相片，顯示有人將家中巨型露台「改裝」成游泳池供小朋友玩水，引來網民討論。（fb圖片）

多個網上群組近日流傳相片，可見有人於民居巨型露台加上白色膠布墊底，再將水管拉至膠布上放水，令露台變身成小型嬉水池，相中更有1名小朋友正在玩水。發帖的網民強調相片並非自己所攝，質疑在家中自開泳池或有危險，「會唔會冧？」。

相片甫上載即引起討論，不少人紛紛指出將露台加工成嬉水池對大廈結構有一定危險，而且小朋友亦有機會因而受傷，「其實好危險，唔知個露台負重量如何，隨時倒塌」、「懸臂式結構，真係頂唔到咁多水架。無知真係好可怕」、「小朋友好易失控，一陣跳水跳咗出去，真係好玩唔玩」。

相片其實早於2017年已在外國網絡流傳，原始相片本為左右調轉，被轉載至Twitter後亦曾獲瘋傳。（Twitter截圖）

有眼利網民則發現，相中露台設計與本港常見的不同，質疑相片實為外國或內地的民居。翻查網上資料，相片其實早於2017年已在外國網絡流傳，原始相片本為左右調轉，被轉載至Twitter後亦曾獲瘋傳，因此今次相片只屬舊圖再傳。

同場加映：家中魚缸變泳池 大媽穿飄逸泳裝沉浸式游泳撈魚 網民：炫富！

