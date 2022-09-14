門縫驚見「異形黑毛怪」潛入　穿越瞬間充氣膨脹　真面目看傻網民

到底用什麼才擋得住貓貓？貓奴界盛傳貓咪其實是液體，這部影片或許又留下一個難解之謎。不少人家裡的門縫連手掌都伸不過去，然而影片中的黑貓卻彷彿瞬間融化成影子一樣，不費一番功夫就從門縫鑽進來，讓數百萬名網友看傻眼。



推特帳號@weirdlilguys分享了一段黑貓不用開門也能進到房間的畫面。最一開始隱約看見門最下方的縫隙有團黑色不明物體，轉眼間就先蹦出一顆貓頭，接著兩隻手撐著身體不斷左搖右晃，黑貓順利「全身而退」，驕傲的翹起尾巴離開現場（點擊放大瀏覽）：

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影片在一天內吸引近400萬次點閱，不少網友紛紛被這段畫面嚇傻。「他們確實會這樣」「貓咪是用水做的，除此之外我都不信」「搖晃身體讓他們變回正常大小」。甚至還有飼主笑說貓咪可能會趁自己睡著的時候對自己不利。

先前在國外不約而同也出現類似的奇異事件，一名白貓的飼主表示，明明家中廚房的櫥櫃都關得好好的，結果廚房的櫃子裡面竟「流出一灘白色液體」，猶如變魔術一般的影片曝光後一樣讓網友嘖嘖稱奇。

【同場加映】美國瘋傳一張門口夾貓照 鄰居直擊驚慄畫面：牠死了！真相超搞笑（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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demon season pic.twitter.com/boLBBaw36C — cats being weird little guys (@weirdlilguys) September 12, 2022

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