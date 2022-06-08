2張搵貓相考驗你眼力！8隻喵星人躲貓貓　網民集體眼花只找出3隻

大家來找碴！現在許多家庭都有養毛小孩，甚至一隻不夠，接續又不斷增加新成員。日本有一名推主可謂是「囤貓大戶」家中飼養20隻左右的貓咪，數量相當驚人。有天推主上傳一張照片，希望大家猜猜看畫面中有幾隻貓咪，不過這可難倒一票網友，紛紛投降表示，「不可能！快公布答案吧。」



照片中貓跳台上顯而易見的只有三隻貓咪，但真正數量遠遠不只如此。這種難度僅僅被推主稱為是等級1，卻已讓不少網友崩潰喊難了。

【圖輯】在等級1的照片中，總共有8隻貓咪，大家有找齊嗎？（點圖放大看照片及答案👇👇👇）

+ 6

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

沒想到照片片竟然有5隻貓咪躲在樹葉後面，利用天生的毛色掩護，實在是很難全部都找到。或許因為回響很好，推主近日又上傳新的一張，並表示這是難度2，再次把一堆網友難倒。

【圖輯】這張照片一共有20隻小貓，你能全部找出來嗎？（點圖放大看照片及答案👇👇👇）

+ 16

這次難度明顯大升級，雖然一看就被發現的貓咪就有18隻，但如果這麼容易就不會稱作難度2了。找完了嗎？

沒想到還有露出一個屁股的白貓，和躲在陰影的黑貓，真的太難發現了！尤其隱身的小黑貓。不過推主的「躲貓貓」遊戲還是吸引相當多網友來挑戰，因為實在太有趣了。

延伸閱讀：

調皮柴與路過蛇打架！戰後慘變「戽斗星球」無奈眼神死 麻麻：還敢皮呀

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】