32歲黐身男友要求陪返工　港女拍拖1個月頂唔順　網民：缺安全感

熱戀期中的情侶都會較「糖黐豆」，很掛念對方，想經常見面，不過也需保留適量的個人空間，以免生厭。有28歲港女於討論區發文大呻32歲男友太黐身，指出兩人已交往1個月，任職貨車司機的男友要求「日日都要我黐住佢」，包括天天下班一起吃飯、放假要陪男友上班做跟車，起初她覺得很甜蜜，但漸漸「頂唔順」。



有28歲港女於討論區發文大呻32歲男友太黐身，指出兩人已交往1個月，任職貨車司機的男友要求「日日都要我黐住佢」。（《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

該名港女於香港討論區以「男朋友太黐身點算好」為題發文表示，男友對她很好，與朋友相處時粗聲粗氣，對她就會「收晒火氣」。惟她不滿男友「日日都要我黐住佢」，包括天天下班一起吃飯、放假要陪男友上班做跟車，而且回家後還要開鏡頭讓男友知道她在做什麼，她覺得「頂唔順」，所以一有個人時間就會不聽男友電話，結果被埋怨「好怪」。

她說，兩人才交往了1個月，男友就想租屋同居，她曾表示「會唔會太快」，但男友強調「想日日都黐住我」，因此她正考慮中。她又說，男友計劃半年後結婚，嘆道「有計劃係好，但有點受不了」。

網民留言表示，「男朋友係咪第一次拍拖？」、「你男朋友好冇安全感呀，超級缺乏安全感呀！甚至乎佢好似係唔可以獨處」、「缺乏自信，冇安全感，想控制你。請三思而後行，同男朋友溝通，結婚嘅概念係一世不是一時」、「可能俾人綠得多」、「想長遠就要攤開嚟講，唔講清楚好快玩完」、「頂唔順就分手啦，趁感情仲未好深」。