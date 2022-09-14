同男友愛愛被撞破！虔誠教徒伯母火滾怒摑阿仔：對你好失望！

忘情投入性事被人聽到聲音已夠尷尬，如果對方是男友媽媽就更加狼狽！有女生日前發文，稱趁着男友父母出差數天於是便到他家中溫存，沒想到就在他們忘情地「運動」時，男友的媽媽突然回家！而且由於他們行房太大聲被伯母聽了個一清二楚，無從狡辯。最糟糕的是，男友的父母都是虔誠教徒，十分反對婚前性行為，因此當伯母發現他們偷嘗禁果後即時怒摑了兒子一巴。



樓主在討論區發文表示男友以為父母出差，因此邀她到家中一聚。沒想到兩人上床時，男友的母親突然回家。男友母親撞破2人性事後憤而掌摑了男友一巴，又表示失望。（《香港愛情故事》劇照）

該名女生在Dcard以「畀男朋友媽咪撞破我地，仲當場摑咗我男朋友一巴」為題發文，稱其男友來自虔誠的教徒家庭，父母觀念較傳統，但男友就沒有信教，不抗拒進行婚前性行為，因此2人不時偷偷「為愛鼓掌」。

日前男友表示父母要到日本工作數天，便邀請樓主到他家同居幾日「增進感情」。男友父母前腳剛離開，樓主就已經到達男友家中，春宵苦短，他們一見面便馬上到房間溫存，「即刻大戰300回，點知最尷尬嘅事情發生了」，就在他們行房時，樓主隱約聽到大門有聲響，她起初以為聽錯，還問男友怎麼好像有開門聲，而男友亦斬釘截鐵地表示不可能，「佢話：『唔會啦，佢地要去日本點會無啦啦返嚟』」，隨後便繼續忘情地投入「運動」。

由於男友的母親是虔誠的教徒，對於兒子進行婚前性行為感到非常失望，於是難忍怒火掌摑了他一巴。（《心靈的聲音》劇照）

這時，樓主突然聽到門外有女人的怒罵聲，「房出面有把女人聲大叫『XXX！你喺入面做緊咩！點解入面有個女仔喺到叫！』」，嚇得男友即時穿上衣服開門。只見門外赫然站着男友母親，男友問母親為何突然回家，母親卻未有回應，而是直接打了他一巴掌，「佢阿媽答都未答，即刻摑咗佢一巴，話對佢好失望」。樓主後來才知道原來男友的外祖母不慎在家中摔倒入院治療，所以伯母才會取消行程回家準備去醫院探視。

帖文引來網民熱議，不少網民都認為樓主的經歷堪稱「尷尬界的天花板」，「尷尬到爆！」、「睇字都覺得老尷」、「以後仲點同auntie見面」，亦有人覺得此事會在伯母心中留下壞印象，「未結婚就搞到咁，無啦」、「之後就係婆媳問題」、「下次小心啲」。有人就覺得樓主男友的母親如此生氣，可能不只是發現兒子未有「守身如玉」，而是因為外祖母的傷勢，「我覺得係因為阿婆跌親，個衰仔仲掛住同女朋友上床」、「可能係嬲你哋無去探阿婆，無理由阿婆跌親唔打電話畀個仔講聲先」。