泰性感！日頭整水泥一入黑就大解放　泰妹打兩份工做唔停獲讚勤力

曾在機場以火辣露背裝、完美側乳迷倒眾多粉絲的泰國性感女DJ芭比莫絲（Barbie Mozz），近日又再度掀起了網友們的熱議，較為新奇的是，芭比此次的現身地點竟是一處建築工地。在短短幾秒鐘的影片裡，芭比邊攪拌著水泥，邊擺出可愛的表情，甚至幽默的說，「為生命而戰，白天攪拌水泥，晚上轉DJ盤！」



有著天使臉孔、魔鬼身材的泰國性感女DJ芭比，10號在個人Instagram上分享了一段影片，從畫面中清楚可見，敬業的芭比戴著黃色的工地帽搭配吊帶小背心，準備攪拌水泥的時候，還不斷向鏡頭撒嬌，做出可愛的表情。其中最引人注目的，莫過於芭比傲人的上圍，低胸背心或許是芭比給予粉絲們大飽眼福的福利，而這段影片截至目前為止，已吸引超過8000多人觀看和點讚。

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事實上，芭比經常在個人社交平台上分享日常，先前現身於機場的她，胸前只用2塊布遮著，白皙的美背也毫不吝嗇的展現出來，但她彎腰撿起行李箱吊牌時，完美的側乳瞬間吸引將近20萬次的觀看。芭比表示，儘管走在路上經常有許多人投來異樣的眼光，但對於展現身材她還是充滿自信的。

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