微博瘋傳4張妙齡女左腳綑綁繩縛照片　除下口罩「靚樣」即現形

現代人上班通常都會搭乘大眾運輸工具，如果想在沉悶的社畜生活中尋找樂趣，找到一些賞心悅目的人事物來看，一早的心情將會變好；最近網友瘋傳一組照片，只見一名身穿露背裝的年輕女子乘坐在巴士座位上，相當吸人眼球，不過不少人也將目光放在女子的左腳上，可見她腳上綁著繩子，意義不明，也不禁令人想入非非。



近日一組圖片在網路上瘋傳，只見有名身穿藍色露背裝的年輕女子，頂著一頭飄逸長髮，搭配著纖細的手臂，雖然整臉被口罩覆蓋，但仙氣不減，然而也有不少人將目光放在她的左腿上，發現她做了類似綑綁的束縛裝，不禁令人想入非非，而網友見狀也紛紛留言：「看了都心動了…不想下車了」、「束縛裝是時尚新造型嗎」。

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事實上，這名女子是微博相當知名的網紅，名為「阿朱505」，平台上多達13.2萬人次追蹤，實際前往她的帳號查看，發現她時不時都會分享一些性感照片，大秀自己的撩人身材，張張照片都讓網友全噴鼻血。

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