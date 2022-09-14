《魷魚遊戲》李政宰奪艾美獎最佳男主角 女友激似這女星反成焦點
撰文：聯合新聞網
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韓星李政宰在第74屆艾美獎創紀錄以《魷魚遊戲》拿下最佳戲劇類影集男主角大獎，當天還特地帶著他的集團千金女友林世玲走紅毯，台灣網友意外發現林世玲撞臉女星賈靜雯。
李政宰與女友林世玲登上艾美獎紅毯照片曝光後，不少網友覺得這位集團千金美女與賈靜雯很相像，還笑稱「看到照片第一秒還以為自己看到世紀娛樂新聞」。
點圖放大看看二人有多像：
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賈靜雯的弟弟衛斯理在IG限動分享照片，還直呼「安內咁厚」（這樣可好），之後本尊賈靜雯也來轉發，對於兩人相似的程度，也忍不住驚嘆「咦！自己看到也下（嚇）一跳」。
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